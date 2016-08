Comentários (0) Artigos Like

Na próxima semana não escreverei nesse jornal, pois participarei de um Congresso de Direito Ambiental no Pantanal sul-mato-grossense, com ênfase em captura de espécies aquáticas”. Em resumo, pescaria.

Enquanto arrumava as tralhas, lembrei da minha infância, quando aprendi a pescar com Papai. No início, não me interessava, pois, como qualquer criança, não tinha paciência para pescar. Mas eu gostava de ouvir os ensinamentos e as histórias da pessoa mais culta que conheci. Assim, tomei gosto. Tive, também, outro “professor”, o querido Tio Gumercindo (tio-avô por afinidade), que era uma figura ímpar: aposentado, dedicava-se a educar os filhos; não gostava da companhia de gente velha; raramente visitava doentes (só os mais queridos) e detestava velórios. Dizia que era preciso buscar energia com pessoas alegres.

Os dois amigos ensinaram-me que, numa boa pescaria, o peixe é mero detalhe. Importantes são as companhias, o contato com a natureza, o esquecimento dos problemas. Hoje, ao observar pescadores ávidos por capturar muitos peixes, lembro dos “velhos” que diziam “estes transformam o lazer em competição”. E com razão os “mestres”, pois muitos pescam apenas para exibir seus “troféus” (alguns compram peixes e dizem que os capturaram).





Há muito tempo os amigos partiram. Tenho certeza que foram recebidos por Pedro, que também era pescador.

No próximo domingo, ao iniciar os “trabalhos”, estes “amigos” estarão na minha companhia. Pescarei umas “piavinhas” em homenagem ao Tio. Ficarei um tempo em silêncio, ouvindo a música do motor do barco, para buscar um contato com meu Pai. Lembrar da minha infância…

P.S. Pena que esse ano a pescaria será em um barco-hotel, que detesto. Dois dias de navegação para chegar no local considerado ideal, onde há dezenas de barcos (se fosse o Haddad implantaria rodízio, “canoa-faixa” e pista exclusiva de chalana coletiva). O Rio Paraguai tem 2.621 quilômetros de extensão, mas todos barcos-hotéis vão para o mesmo lugar. Um dia de pesca e daí a volta em 2 dias. Além disso, se houver um “chato” no barco, não há para onde fugir (não é o caso do meu grupo, ou é?). Somente irei, porque os amigos são bons, mas barco-hotel é “dose”.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo