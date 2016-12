Diocese comemora 54 anos

Cidades

ELIANE JOSÉ

Os 54 anos de instalação da Diocese de Mogi das Cruzes, criada pelo papa João XXIII em junho de 1962, na bula Quo Christiana, serão celebrados em uma missa de ação de graças, nesta sexta-feira. Dom Pedro Luiz Stringhini preside a celebração, às 19h30.

Representantes das dez cidades integrantes da Diocese de Mogi das Cruzes deverão participar do evento religioso. Quando foi criada essa região eclesiástica, o Alto Tietê possuía 21 paróquias, que passaram a ser administradas por dom Paulo Rolim Loureiro, o primeiro dos cinco bispos que responderam pela Igreja Católica neste período.

Essa estrutura está a caminho de praticamente quadriplicada, com a manutenção de 75 paróquias, 16 capelas, 375 comunidades, 5 quase-paróquias e três seminários diocesanos (Mogi das Cruzes, Braz Cubas e Suzano). Também há estruturas especiais como a Paróquia São Chabel, de Rito Maronita e a Paróquia Pessoal para os Japoneses.

Desde dom Paulo, que faleceu num trágico acidente automobilístico em 1975, a Igreja passou pelas mãos de quatro bispos dom Emílio Pignoli (1976-1989), dom Paulo Mascarenhas Roxo (1990-2004), dom Airton José dos Santos (2004-2012), e, por último, dom Pedro, que está há quatro anos no cargo. No período, a Igreja Católica registra uma significativa evolução do patrimônio físico, com a construção de igrejas, sedes administrativas e organismos como a Faculdade de Teologia e Filosofia Paulo VI (que inaugura novas instalações no próximo dia 30, no Mogilar), o Museu Diocesano de Arte Sacra, instalado no Museu das Igrejas do Carmo (MIC), os três seminários para a formação de padres, o Colégio Diocesano, em Suzano, o Centro de Convivência Tabor e o Mosteiro Camaldolense, ambos numa bela propriedade na Rodovia Mogi-Dutra.









Sábado

No dia seguinte, o bispo celebra missa às 20 horas, na véspera do Ano Novo, e, no domingo, às 11 horas, a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus e do Dia Mundial da Paz. Essa missa será em ação de graças e também está na programação da posse do prefeito eleito, Marcus Mello, que passa a administrar o governo municipal.