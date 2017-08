Dino Pereira apresenta ‘Risos em Lar’

Caderno A - Capa

Neste sábado, o Centro Cultural de Mogi das Cruzes será palco do show “Risos em Lar”, de Dino Pereira. A apresentação, que conta com músicas autorais e de nomes conhecidos da MPB, tem início às 20 horas.

Dino é músico desde 1998 e integrou por 12 anos a banda Chapa Reggae, que tem dois CD’s gravados. Hoje ele é responsável pela voz e violão durante as apresentações e afirma que o atual momento permite novos estilos e arranjos. “Tenho músicas mais voltadas a MPB, com certos toques de rock e funk”, diz. No palco, estarão Júnior Sant no teclado, Alan Melo na bateria, Leonardo Greco na guitarra e Paulo Black no baixo.

Esta é a segunda apresentação de “Risos em Lar”. Em 2016, Dino esteve no mesmo palco e o show teve boa aceitação do público. Desta vez, o repertório terá canções consagradas como “Joia Rara”, de Luciana Mello e Walmir Borges, e “Dou não dou”, do Djavan, e o músico aproveita para gravar o clipe da canção autoral “Vou Voltar”.

Quem quiser assistir ao show pode adquirir o ingresso inteiro por R$ 20,00 ou meia entrada por R$ 10,00. Bilhetes antecipados estão disponíveis pelo mesmo preço no Salin’s Café (dentro do Centro Cultural, no 2° andar) ou diretamente com o Dino Pereira no telefone 96498-7442. Haverá bilheteria no local.

O Centro Cultural fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6988.