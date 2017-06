Dinheiro útil

Editorial

Cinco entidades assistenciais recebem amanhã das mãos do juiz Eduardo Calvert, do Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, recursos financeiros que serão usados no atendimento dado a crianças, jovens e pessoas com deficiência. Esse dinheiro fará diferença na obra social desenvolvida na Cidade.

Anteriormente, réus sentenciados por crimes de menor potencial ofensivo eram obrigados a doar cestas básicas ou outros produtos de uso nesses endereços. Pela primeira vez, as entidades serão beneficiadas com um total de R$ 78,8 mil, reunidos em sentenças desse tipo, cumpridas nos últimos meses.

Esse tipo de transação pecuniária favorecerá as entidades e também o acompanhamento do caminho desse dinheiro já que as organizações beneficiadas terão de prestar contas sobre o uso desses valores em prazos acordados com a Justiça.

Essa é uma boa notícia para as entidades que sofrem duramente com os efeitos da crise econômica: subsídios públicos e doações estão menores nos últimos anos, obrigando muitas delas a restringirem brutalmente a assistência.

Há outro detalhe dessa boa notícia que merece atenção: as entidades beneficiadas são parcerias da Justiça na ressocialização de condenados obrigados a prestar serviços comunitários, também por delitos de menor gravidade. Os responsáveis por essas entidades já entenderam que apenas o encarceramento de criminosos não reduz os galopantes índices de violência porque as prisões, nas condições atuais, são primorosas escolas para o crime.

O que o Juizado Especial Cível e Criminal está propondo com a medida visa ampliar, ainda que numa escala pequena, a substituição das penas de períodos menores pelo trabalho comunitário e a reinserção social daqueles dos que estão interessados numa nova chance.

De olho nesse viés, o juiz Eduardo Calvert impôs uma exigência: apenas entidades que se disponibilizam a receber um apenado como prestador de serviço comunitário pode se candidatar ao recurso extra.

Por último, a transformação das doações de produtos como cestas básicas em dinheiro, fará diferença nos projetos desenvolvidos nas entidades auxiliadas nesse primeiro momento. Será um dinheiro útil. Esses endereços, sempre com muitas dificuldades, realizam um impagável trabalho de atenção social e humana aos desfavorecidos. Esse tipo de ajuda serve como um impulso aos trabalhadores e dirigentes dessas obras que tornam a Cidade mais solidária, gentil, igualitária. Gente que normalmente nem aparece, mas que faz uma enorme diferença na vida de milhares de pessoas.