Dinheiro: uma gota de mel

Abraham Lincoln ensinou que “uma gota de mel prende mais que um galão de fel”. No Brasil, o mel é dinheiro e temos que conviver com os inimigos. Vale ressaltar que estes inimigos da pátria e da sociedade estão sempre próximos de todos nós. Há momentos que o desânimo nos abate ao sentir e ver a injustiça triunfando e os poderes nas mãos dos maus. E assim permanecemos: silentes, preocupados, numa mistura de pânico e calma aparente, aguardando o futuro e imaginando se os nossos anjos-de-guarda estariam ou não de plantão. Estes senhores que dominaram e continuam mandando podem ser considerados como “príncipes das maldades, impondo um projeto criminoso” (livro O Partido). Ah meu Deus! Quantos golpes e crimes a sociedade brasileira terá que suportar até que o país passe totalmente pela limpeza e se instale no poder mentes e consciências elevadas?

Os ladrões da pátria precisam aprender que a morte é a coisa mais democrática que exite, pois todos morrerão um dia e o fim será o mesmo. Não será melhor morrer democraticamente do que ser taxado de vagabundo, ladrão e equiparado aos marginais? Algumas das autoridades já condenadas e colocadas em presídios estão pensando: “estou preso e condenado, mas um dia estarei solto e em prisão domiciliar e então poderei desfrutar do dinheiro que acumulei, pois já cumpri a pena”. Exemplo: o criminoso que acumulou duzentos milhões, mas devolveu cinquenta milhões porque fez delação premiada, tem saldo escondido de cento e cinquenta milhões e não precisará mais trabalhar, se aposentar ou fazer qualquer atividade. Que maravilha é ser ladrão, corrupto e fraudador! Está havendo colaboração com a impunidade.

Os crimes se tornaram banalidades. Como será o “The Day After” do Brasil? Conseguirão as autoridades lúcidas e voltadas para o bem, limpar o país das maldades? Quantas décadas há que se esperar para que o país se torne sadio, e a população se anime? Será que um dia esta pátria rica em recursos se aproximará de países como a Noruega, Dinamarca, Suécia, Canadá ou Austrália? Enfim os corruptos inverteram a frase de Robin Hood. Estão roubando os pobres para se tornarem ricos ou mais ricos, enquanto Robin Hood roubava os ricos para dar aos pobres.

Olavo Câmara é professor, advogado, mestre e doutor em Direito e Política.