Diante da queda nos indicadores sociais, lideranças querem repensar Mogi

Na opinião de lideranças consultadas por O Diário, a classificação de Mogi das Cruzes no Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) 2016, passando do Grupo 2 para 4, que agrega municípios com baixos níveis de riqueza e deficiência em um dos outros dois indicadores que compõem o índice – longevidade ou escolaridade -, alerta para a discussão dos motivos que teriam levado a Cidade a tal posição no ranking entre 2012 e 2014. O então prefeito, Marco Bertaiolli (PSD), disse ontem que não concorda com o resultado da pesquisa.

“Vou entrar em contato oficialmente com a Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) para pedir informações sobre a base de dados utilizada na pesquisa, que não tem relação com outras publicadas neste mesmo período, como a do Tribunal de Contas e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)”, destaca Bertaiolli.

O levantamento divulgado anteontem é elaborado pela Fundação Seade em parceria com o Instituto Legislativo Paulista (ILP) para avaliar a qualidade de vida nos municípios paulistas e fornecer subsídios aos gestores na formulação de políticas públicas. O indicador inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da Organização das Nações Unidas (ONU), considera as dimensões de riqueza, longevidade e escolaridade dos municípios.

Na pesquisa, Mogi registrou avanços no indicador de escolaridade, manteve estável seu escore de riqueza e decresceu o de longevidade, enquanto Suzano, Poá e Guararema tiveram avanços nas três dimensões. Já nos indicadores sociais, os níveis de longevidade e de escolaridade de Mogi mantiveram-se abaixo da média do Estado no período.

O presidente interino da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Marco Zatsuga, defende que os resultados atribuídos a Mogi no IPRS 2016 alertam para a necessidade de discussão sobre o assunto. “O debate é importante, principalmente, porque a Cidade sofreu queda no ranking, passando do Grupo 2 para o Grupo 4, que agrega municípios com baixos níveis de riqueza e com deficiência em um dos outros dois indicadores que compõem o índice, longevidade ou escolaridade. Avaliar o que levou à acentuada queda no momento em que Mogi recebeu grandes investimentos e trabalhou em benefício de crianças e idosos e por que ficou atrás de cidades vizinhas como Suzano, Guararema e Poá é o primeiro passo para repensarmos o que fazer para mudar este quadro daqui para frente”, avalia.

Os dados, segundo a socióloga Marina Alvarenga, apesar da surpresa, não devem ser desconsiderados, mas sim avaliados e discutidos. “O que aconteceu? Foi o aumento da população? Ou a própria crise financeira que deixou a população desempregada? Fiquei triste porque vejo Mogi melhorando no atendimento escolar e à saúde, mas não podemos dourar a pílula. É preciso conversar sobre o que ocorreu porque o território é imenso e temos várias cidades dentro de Mogi, com pessoas vindas todos os dias de diversos locais, atraídas exatamente pela melhoria dos serviços e da qualidade de vida. Só que ao mesmo tempo em que a qualidade dos serviços aumenta, a demanda cresce. Isso tudo precisa ser analisado”, defende a profissional.

Os dados da pesquisa estão no site: https://www.al.sp.gov.br/arquivos/iprs/2016/SaoPaulo.pdf .