Dia dos Pais

Silene

Previous

Next foto-01

O papai coruja, Mannie Liu com o filhote Gabriel

Vinicius e Guilherme Gavazzi clicados pelo Sítio Terra Brasilis. (Foto: Elton Ishikawa)

Viviane, Maria Luiza, Ricardo e Maria Eduarda Bitencourt pela comemoração que reuniu os alunos de Educação Infantil e do Ensino Fundamental. (Foto: Elton Ishikawa)

Fagner e Felipe Perez Miyataki curtindo à tarde em ritmo de descontração. (Foto: Elton Ishikawa)

[Também festejando a data, Isabella, Beatriz, Priscila e Gustavo Patrício. (Foto: Elton Ishikawa)

Arquitetura

A Associação Dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes continua promovendo, a Semana da Arquitetura, que prossegue até quinta-feira. O evento, organizado há mais de dez anos pela AEAMC, é uma mescla de debates com profissionais renomados da área, com atividades e exposições sobre novidades no setor. Nesta edição, o diferencial é a realização concomitante de palestras realizadas na Universidade Mogi das Cruzes, no Auditório da AEAMC e na Câmara Municipal.

Bottega

O Bottega 3, na Praça Norival Tavares, realiza logo mais as 19 horas, mais uma edição do seu rodízio de vinhos, harmonizado com massas e risotos. Na pauta gastronômica, três rótulos de vinhos e 3 tipos de pratos com preço único. Reservas e informações pelo fone 2378-1744

Show

Vital de Souza e a Banda Ruínas apresenta nesta quarta-feira o show “O Dia em que a Terra Parou”, um Tributo a Raul Seixas, às 20 horas, no Teatro Vasques. Ingressos à venda na bilheteria do teatro.

Feirinha Verde

O Mogi Shopping volta a promover hoje a sua Feirinha Verde que acontece todas as quartas-feiras, no horário das 16 às 21 horas, na entrada do seu boulevard, com barracas comercializando desde frutas, verduras, legumes e temperos, entre outros produtos.

Tendência

A união dos guarda-roupas feminino e masculino não é uma tendência passageira, mas sim, uma nova forma de pensar a moda. O momento plurissex ou unissex chega com looks marcados pela desconstrução da alfaiataria, dos materiais naturais e pelas cores sólidas. Unindo o denim escuro ao couro de tons neutros e camisas de algodão, o resultado é um estilo que chegou para ficar.

Nats 30

Eduardo Miranda, Bruno Amorim Sandes, Marizilda Figueira da Silva, Edson Dahyr Oliveira, Lucas Conrrado Marrano, Leandro Augusto Marrano