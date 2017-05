Dia das Mães Mogi Shopping

Silene

Juliana Carvalho e Ana Paula Iague clicadas pelo lançamento da campanha do Dia das Mães do Mogi Shopping. (Foto: Elton Ishikawa)

A chef de cozinha, Carla Pernambuco, que esteve ministrando uma aula show para convidadas. (Foto: Elton Ishikawa)

Lysia Henriques e Júlia Pivotti Felicetti entre as presenças do encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Claudia Sanches Palência e Marilucy Cardoso prestigiando a ação do centro de compras. (Foto: Elton Ishikawa)

Letícia e Adriana Oliveira também presentes por lá nessa noite. (Foto: Elton Ishikawa)

A equipe do Mogi Shopping, Jaqueline Iwao, Carla Mautone, Andrea e Juliana Abreu. (Foto: Elton Ishikawa)

Afogado

A Associação Manuel Maria- Estância Renascer marcou para o próximo dia 19, às 20 horas, o seu o 21º. Afogado que será realizado no salão da Associação de Rotarianos. A renda angariada com o encontro será revertida para a entidade, que abriga e assiste 32 idosos carentes. Convites à venda.

Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho de 2017, comandada pela presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo, continua recebendo doações de roupas e agasalhos, em cerca de 300 postos de arrecadação espalhados pela Cidade. Colabore!

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Salvador Boucault Junior, que esta comemorando mais um ano de vida nesta sexta-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Panthère

Disputadíssimo em casas de leilões, o relógio Panthère, descontinuado no início dos anos 2000, desembarca em junho no Brasil. Ícone dos anos 80, o modelo de relógio de pulso de diamantes brancos e ônix, com pulseira maleável, que imitava a pele de uma pantera, é relançado pela Cartier. Agora, ele volta à cena com design original, em mais de 15 versões, nos tamanhos pequeno e médio, em peças que vão do aço, a partir de R$ 15.800, ao ouro amarelo ou rosa com brilhantes. Lá fora, poderá ser encontrado também em modelos de alta-joalheria, completamente coberto com pavê de diamantes brancos, e detalhes de esmalte.

