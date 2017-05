Silene

Previous

Next Isabelle e José Antônio Cuco Pereira, os anfitriões da reunião festiva comemorativa do Dia das Mães do Rotary Club de Mogi das Cruzes-Oeste. (Foto: Elton Ishikawa)

Rosana e Ruy Novaes,ele embarcando para a Alemanha em busca de novos equipamento para a sua fabrica do Arrumando a Casa. (Foto: Elton Ishikawa)

A homenageada da noite, Darci e Hamilton Ceola. (Foto: Elton Ishikawa)

Talita e Eduardo Scotton radiantes aguardando a chegada do primeiro filho. (Foto: Elton Ishikawa)

Adriene Andrade e Valdir Masiero de Andrade clicados pela Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Também presentes as mamães, Ivani Aparecida Dias, Regina Mont Serrat Soares e Cristiane Soares Silva. (Foto: Elton Ishikawa)

86 Anos

A Associação Atlética Comercial comemora no próximo dia 20, os seus 86 anos de existência, com a sua tradicional festa que acontece, a partir das 10 horas, em sua sede da Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1200. Informações pelos fones 4791-2658 e 11 9 4565-2690.

Chá Festivo

A Casa da Amizade, sob o comando de Sonia Maria Veneziani Ribeiro, marcou para esta quarta-feira, o seu Chá Festivo em comemoração ao Dia Das Mães, que acontece a partir das 14h30, na Associação de Rotarianos. Na oportunidade, a entidade recebe Eugenia Atuí, como convidada do encontro.

Dia de Feira

O Mogi Shopping promove hoje a sua Feirinha Verde que acontece todas as quartas, no horário das 16 às 21 horas, na entrada do seu boulevard com barracas variadas. Por lá, produtos selecionados, além de delícias como pastel de feira, tapioca entre outros.

Balenciaga

O centenário de Cristóbal Balenciaga será celebrado na exposição “Balenciaga: Shaping Fashion”, que será aberta no próximo dia 27, no Museu Victoria and Albert, em Londres. Com curadoria de Cassie Davies-Strodder, a mostra, que teve 18 meses de pesquisa, será divida em três espaços, o Front of House, Workrooms e Balenciaga’s Legacy, e contará também com peças de outros estilistas que se inspiraram no renomado espanhol.

Nats 17

Fernando Boratto Rossi, Emanuell Bonilha, Solange Maria de Godoi, Leila Aparecida Ramalho Leal, Joaquim Carlos Paixão, Miriam Fonseca Freire, Sonia Maria Silva, Yossie Yamada, Magaly Santana, Ariane Tereza Pinto