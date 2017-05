Dia das Mães Brasilis

Silene

Next Karla, Laís e Isabela Cavalcanti Fernandes nas comemorações do Dia das Mães realizadas nas unidades I e II e de Cezar de Souza do Colégio Brasilis. (foto: Elton Ishikawa)

Carla Santos e Maria Clara Almeida Duarte pela bonita festa, que reuniu os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. (Foto: Elton Ishikawa)

Felizes da vida, Rafaela e Roselaine Falconi Almeida dividiram um café caprichado e participaram de inúmeras brincadeiras. (Foto: Elton ishikawa)

Lilian e Laura Yumi Tanaka clicadas nesse momento especialíssomo. (Foto: Elton Ishikawa)

Priscila e Vitor Alvarez devidamente inseridos no tema deste ano “Previsão do tempo... chuva de amor”. (Foto: Elton Ishikawa)

Ana Paula Lima também corujando o filhote Fernando. (foto: Elton Ishikawa)

Wine Dinner

O Bottega 3, na Praça Norival Tavares, marcou para próximo dia 24, o seu 9º Wine Dinner, harmonizado com rótulos de vinhos selecionados da Importadora Zahil. Convites pelo fone 2378-1744.

Comercial

A Associação Atlética Comercial comemora neste sábado, os seus 86 anos de existência, com uma movimentada festa, a partir das 10 horas, em sua sede da Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.200. Informações pelos fones 4791-2658 e 9 4565-2690.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Isabelle Salloun Pereira, que está comemorando mais um ano de vida neste sábado. Da coluna, os votos de muitas felicidades.

Virada Cultural

Com início marcado para logo mais às 18 horas e uma programação eclética, a edição 2017da Virada Cultural Paulista, um dos eventos mais aguardados do ano promovido pela Secretaria de Estado da Cultura em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, movimenta a Cidade neste final de semana. Com shows musicais, dança, espetáculos de circo, teatro, literatura e performances, o evento contará com a apresentação de artistas como Daniela Mercury e Arnaldo Antunes.

Pucci & Simonetta

As mamães fashionistas estão de olho na nova coleção infantil da Pucci criada numa parceria com a Simonetta, empresa também italiana, que fabrica as linhas infantis da Fendi e da Lanvin. A primeira coleção, voltada para meninas até 14 anos, estreia no dia 22 de junho, no Palazzo Pucci, durante a temporada de moda especializada Pitti Bimbo, em Florença.

Nats 20

Isabelle Salloun Pereira, Camila Urbano Vicente, Valdir Rodrigues Ferreira, Sonia Maria Ferreira, Leila Auada Fernandes Alonso, José Roberto Kachel dos Santos, Fernando Alberto Feliciano, Nereide Diniz Pereira