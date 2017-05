Silene

Radiantes, Aline e Penha Cardoso estrelam a campanha do Dia das Mães da Rede Tranzação. (foto: Elton Ishikawa)

Do meu vasto arquivo, Regina Coeli Bezerra de Melo com a filha Manuela, para marcar esta data especialíssima. (Foto: Elton Ishikawa)

Carol Alabarce com os filhos Julia e João Vitor neste belo clique. (Foto: Elton Ishikawa)

Mamãe pra lá de coruja, Roberta Alabarce Boni com João Rafael e Maria Laura. (Foto: Elton Ishikawa)

Toda sorrisos, Débora Lapique na companhia de Carlinhos e Jéssica. (Foto: Elton Ishikawa)

Festival Gastronômico

Prossegue neste domingo o VII Festival Gastronômico do Cambuci, que pode ser conferido, das 9 às 16 horas, na Estação Ferroviária de Sabaúna, na Rua Francisco Rodrigues Mathias, em Sabaúna. O festival, que faz parte da IX Rota Gastronômica do Cambuci, coordenada pelo Instituto Auá, tem como objetivo incentivar o cultivo e popularizar o consumo da fruta. Por lá, estão à venda produtos artesanais produzidos com Cambuci e mudas nativas da Mata Atlântica, e poderão ser conferidas exposições de arte e apresentações culturais. Entrada franca.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Francisco Kuroda, que esta comemorando mais um ano de vida nesta segunda-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Fotografia

A Secretaria Municipal de Cultura está com as inscrições abertas, até o dia 16 de junho, para o 6º. Prêmio Mogi das Cruzes de Fotografia Mogi Revela destinado a fotógrafos amadores e profissionais, nas modalidades “Prêmio Melhor Fotógrafo Mogiano”, “Prêmio Instagram Revela Mogi”, e “Prêmio Jovem Revela Mogi”, que será realizada de 1º a 30 de setembro. Informações pelo telefone 4798-6900.

Casar São Paulo

Marcado para o período de 25 a 27 deste mês, o 16º Casar São Paulo, o maior evento de noivas do Brasil, que será realizado no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Como em suas edições anteriores, o evento contará com uma programação especial, reunindo cerca de 100 dos mais renomados e bem-conceituados profissionais para casamentos, além de desfiles, workshops e palestras. Para os noivos, o encontro é uma oportunidade única de conhecer e fazer negócios com os melhores fornecedores para festas e encontrar tudo o que é preciso para planejar um casamento, desde o vestido até a lua de mel.

Dia das Mães

Hoje, Dia das Mães, a coluna devidamente representada por algumas mamães, deseja a todas, um domingo repleto de muitas alegrias. Felicidades!

Nats 14

José Miragaia Ribeiro Junior, José Antonio Cuco Pereira, Adil Evangelista, Ana Claudia Tayama, Fernando Rodrigues de Oliveira, Marina Arantes Mossri Navajas

Nats 15

Noêmia Moretti Yoshizawa, José Ribamar Luiz Junior, Helena Maria Gennari Rudge, Francisco Kuroda, Dirce Hiroko