Dia D de Vacinação Contra a Gripe será neste sábado

DESTAQUE

Neste sábado (13), das 8 às 17 horas, acontece o Dia D da Campanha de Vacinação Contra a Gripe em todos os postos de saúde e unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) da Cidade. Além disso, a população poderá contar com dois postos volantes na área central. No período da manhã, das 8 às 12 horas, a imunização será realizada no Mercado Municipal, com entrada pela Rua Coronel Souza Franco, 440, no Centro, e à tarde, das 13 horas às 16h30, no Clube de Campo, que fica na Rua Duarte de Freitas, 133, no Parque Monte Líbano.

O secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, espera que a população aproveite essa oportunidade para ampliar a imunização na Cidade. “Ainda estamos com baixa adesão dos grupos contemplados e precisamos melhorar os índices de cobertura, especialmente entre as crianças de seis meses e menores de cinco anos”, afirmou.

Do início vacinação até ontem, Mogi já havia imunizado 95.562 pessoas, o que corresponde a 43,63%, em média. Neste total, estão 2.406 crianças de 6 meses a menores de dois anos (25,84%); 3.940 crianças de 2 anos a menores de cinco anos (23,65%); 1.477 gestantes (31,73%), 344 puérperas (44,97%), 6.886 trabalhadores da saúde (77,19%), 25.260 idosos (62,05%) e 5.495 doentes crônicos (21,84%). Foram vacinados, ainda, 26 indígenas e 360 professores.

Quem eventualmente não conseguir tomar a vacina neste sábado tem até o próximo dia 26 de maio para procurar um dos postos de saúde da Cidade. A dose disponibilizada neste ano garante proteção para os tipos mais graves da Influenza, que são os tipos B, A H1N1 e A H3N2.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a vacinação seja feita no outono, entre os meses de março e maio, devendo ser repetida a cada ano, pois o vírus se modifica constantemente. Além disso, a população deve inserir cuidados na rotina diária, como lavar frequentemente as mãos com água e sabão; jogar fora os lenços descartáveis usados para cobrir a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar; evitar aglomerações e contato com pessoas doentes; não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz após tocar em objetos de uso coletivo; entre outros.