Devotos preparam a futura Festa do Divino

Devotos, rezadeiras, festeiros e ex-festeiros, o bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, e os padres Diogo Shishito e Rogério de Oliveira participaram ontem do primeiro ciclo de rezas da Coroa do Divino que prepara a Festa do Divino Espírito Santo de 2018, na sede da Associação Pró-Festa do Divino, no Mogilar.

O encontro reuniu cerca de 200 pessoas e caracteriza-se por ser a primeira edição da série que acontecerá todo segundo sábado do mês até maio do próximo ano – a exceção nessa agenda será em setembro próximo (por causa do feriado da Independência do Brasil, no dia 7, o rito ocorrerá dia 16).

Durante essas reuniões, os festeiros e organizadores começaram a arrecadar os primeiros recursos para iniciar os preparativos para o principal evento religioso da Diocese de Mogi das Cruzes, que costuma atrair milhares de pessoas na programação que une religião em cultura.

Além de um chá distribuído aos presentes, costumam ser realizadas rodadas de bingo, com a arrecadação dos primeiros recursos financeiros, a serem utilizados nos próximos meses. Também é um momento de fé e oração em agradecimento ao festejo passado, e para preparar o próximo. Normalmente, voluntários mais afeitos à organização estão presentes nesse momento.

Os festeiros serão Wilamis Roberto Chaudar Santana e Sandra Alves de Siqueira Chaudar Santana e os capitães de mastro Mauro de Assis Margarido, o vereador conhecido como ‘Maurinho Despachante’, e Cícera Alecxandra de Oliveira Margarido.

“A Festa do Divino segue adiante, sem parar, e agora iniciamos mais uma edição. O Divino vai segurando a todos, nas dificuldades e desafios, trazendo os dons, e, dentre eles o da fé, da alegria, os sete dons. E assim começamos mais uma festa com a graça de Deus e a luz do Divino Espírito Santo”, diz o bispo diocesano.

“Não tem como não se emocionar ao ver a sede da Associação cheia de fiéis e a presença dos nossos familiares, que acompanham sempre a festa e estarão ao nosso lado nessa caminhada. O nosso sentimento é de gratidão”, comentou Sandra.

Para Mauro Margarido, a expectativa para a festa de 2018 é ‘a melhor possível’: “Essa é uma linda festa, que caminha com a fé dos devotos, que são muitos. Todos querem participar, estar perto, demonstrando amor. O trabalho é grandioso, mas todos se unem para trabalhar em prol da festa e fazer dela sempre especial”.









Tema

No próximo ano, a Festa do Divino será realizada de 10 a 20 de maio. O tema e o logo serão apresentados na 2ª Coroa do Divino, em setembro.