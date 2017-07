Devoção e fé marcam a tradicional celebração de Santana em Mogi

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

As famílias e os idosos foram os principais reverenciados durante as celebrações finais da Festa da Padroeira de Mogi das Cruzes, que reuniu mais de 2 mil pessoas na procissão de Santana e de São Joaquim, realizada no final da tarde de ontem pelas principais ruas do Centro da Cidade. Durante a missa de encerramento, o bispo dom Pedro Luiz Stringhini, em nome da Diocese de Mogi, que completa o 55º ano de instalação, prestou uma homenagem aos que ajudaram a construir a catedral. O empresário Henrique Borenstein, em nome dos que colaboraram nesse processo, compareceu para receber a honraria. Os demais, já falecidos, foram representados pelas famílias.

A padroeira atraiu muitos devotos na Cidade. Um deles é o integrante da irmandade São Francisco, de César de Souza, o aposentado João Prata, que tem “muita confiança” na santa. “Estou aqui para pedir saúde e agradecer por ter chegado aos 80 anos, com disposição para fazer tudo, inclusive acompanhar a procissão”, reforça.

A aposentada Maria da Conceição de Farias participa das celebrações para pedir proteção para minha família. “Agora especialmente aos netos, que precisam ser orientados pelo caminho do bem”. Com esse objetivo, Máximo e Janete Ferreira levaram a neta Mayara (5 anos) para acompanhar todo o ritual e “desde cedo entender como é importante ter religião e fé”.

O casal Thyago dos Santos e Tissiane Santiago Pereira, genro e a filha do festeiro Valdir Donizeti Pereira, vestiram os filhos gêmeos Miguel e Daniel (2 anos), de anjinhos para a ocasião. “É uma forma de homenagear Santana e prestigiar os festeiros”, disse ele. Na procissão havia outras 30 crianças que fazem catequese na catedral e em outras paróquias, representando os anjinhos em volta dos andores de Santana e São Joaquim.

Durante a homília da missa de encerramento, o bispo ressaltou a importância do casal de santos para a Igreja Católica, pelo fato de Santana e do seu esposo Joaquim terem sido agraciados por Deus com privilégio de gerar a Virgem Maria e serem avós de Jesus Cristo. Ele disse que as reverências feitas à padroeira são também uma forma de reconhecer os antepassados através das gerações. “Eles figuram na história, na memória e na devoção dos católicos como exemplos de pessoas justas, modelos de sabedoria e santidade, patronos das famílias e dos idosos”, enfatizou.

O religioso também citou o editorial publicado por O Diário na edição do último dia 23, que fala sobre a simbologia da festa de Santana para a Cidade, “tendo com marcos históricos a catedral e a praça; e como marcos culturais a procissão e a quermesse, constitui-se em rico e importante patrimônio de Mogi”. Lembrou também que a festa acontece na mesma praça onde orou, em agosto de 1822, Dom Pedro I, que empreendia viagem do Rio de Janeiro a São Paulo, para proclamar a Independência. “Preservar as tradições e religiosidade colabora para que Mogi siga como exemplo. Exemplo de convivência, fraternidade e espírito de família”, completa o bispo.

Ao receber o Certificado de Gratidão, o empresário Borenstein disse que estava “sensibilizado” com a homenagem. Ele disse que tudo foi resultado de um movimento realizado nos anos 50 por “um grupo de mogianos que amava a cidade e, preocupados com a matriz, que estava em ruínas e poderia cair, decidiram se reunir para pedir autorização da Igreja para realizar a obra. O trabalho demorou alguns anos, mas deu resultado”, disse ele, ressaltando a importância da ação comunitária em favor da obra.