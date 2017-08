Deu a louca nos três poderes

Artigos

Heloize A. Martinez

Em quem acreditar e o que esperar, diante deste estado de coisas que temos assistido, protagonizadas pelas autoridades que compõem os três poderes desta Nação.

Que barbaridade, que tristeza e vergonha chegarmos a esse nível!

Há tempos sabemos que, de cabeça de juiz e bumbum de criança, nunca se sabe o que vem.

Mas agora a coisa parece estar extrapolando o razoável. Sua excelência o Ministro que parece ter uma batata quente na boca, tem demonstrado com manifestações verbais e atitudes duvidosas, estar mentalmente perturbado.

Não se pode ver de outra forma, afinal, achar moralmente decente não se declarar impedido de julgar amigos íntimos, só uma camisa de força resolve.

Há mais mistérios entre o céu e a terra, do que sonha a nossa vã filosofia. Muitos, muitos mistérios.

O Executivo, nem é preciso dizer, rodeado de homens “probos”, afundados em falcatruas até os cabelos, onde o chefe-mor, obviamente não por acaso , com os mesmos problemas.

Mas não podemos esquecer, são todos “inocentes”.

Agora, no Legislativo, não tem jeito, parecem não entender que o povo chegou ao limite. Com suas caras de pau e falta de vergonha, que lhes são peculiares, propõem reformas que nada reformam, para que, com outros nomes, tudo continue igual, ainda achando normal a proposta, mesmo diante dos apertos financeiros e altos impostos pagos pelo povo, que a eles sejam dados a bagatela de mais de três bilhões de reais, para suas campanhas eleitorais.









Recebi pelo whatsapp uma boa definição para esse vergonhoso Fundo Eleitoral, “é o dinheiro que será roubado do povo, para que o povo eleja quem o roubará.”

Não entendo porque todos nós, temos que pagar para essa canalhada toda.

Por que temos que bancar uma carreira que não nos pertence?

O político e o partido que se virem para arranjar dinheiro, honestamente.

Ponham a mão no próprio bolso, façam bingos, barraquinhas em festas juninas, rifas, façam bailinhos em suas garagens, ponham a patroa e filhos para fazer e vendam brigadeiros, salgadinhos, sanduíches de pão de forma, cuba libre, ki suco . Afinal, era assim, que para arrecadar verba para formatura, os estudantes faziam. E o mais importante, gastavam de acordo com a arrecadação, sem extravagâncias e desperdícios, afinal, quando o dinheiro não entra fácil, requer trabalho e suor, ele não é jogado pelas ruas e bueiros.

Se virem excelências, chega dessa farra com o dinheiro público para campanhas milionárias e desvios para bolsos.

Se não entenderem por bem, entenderão por mal, o povo não suporta mais esse menosprezo e deboche.

Heloisa A.Martinez é empresária

heloisa_martinez@hotmail.com