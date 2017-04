Destino do lixo produzido em Mogi volta a ser debatido na Câmara

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes deve aprovar na sessão desta terça-feira (25) a instalação de uma nova Comissão Especial de Vereadores (CEV) para discutir a destinação dos resíduos sólidos produzidos na Cidade. Essa é uma questão que se arrasta há anos na Cidade e, apesar de o Governo Federal ter criado uma legislação específica para obrigar os municípios a encontrarem uma saída para o problema, Mogi ainda tem que pagar mais de R$ 2,5 milhões por mês com o lixo para despejá-lo no quintal dos outros.

A criação da CEV foi sugerida pelo vereador Antônio Lino (PSD), que ontem iniciou os primeiros contatos com o ambientalista José Arraes e com o deputado estadual Luiz Carlos Gondim (SD), entre outros políticos, para planejar as primeiras ações. Ele disse que se trata de assunto “complicado e espinhoso, porque ninguém quer um aterro sanitário no seu município, mas o melhor é enfrentar o problema e buscar uma alternativa viável, avaliando todas as tecnologias disponíveis no mercado para minimizar os impactos ambientais, antes que o próprio governo decida intervir”.

Lino também conta que a CEV deve conhecer os programas adotados em cidades que conseguiram resolver o problema, pedir a interferência do deputado Gondim para agilizar as reuniões com representantes de órgãos governamentais para avaliar a possibilidade de parcerias e conhecer novos projetos. Ele também pretende se inteirar com detalhes a respeito dos estudos que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) promete realizar para reduzir os impactos dos aterros, com a reutilização dos resíduos a fim de obter energia elétrica, como foi anunciado no final de semana.

Na administração passada, o Governo do Estado anunciou a criação de consórcio na Região para a construção de uma usina de tratamento no Alto Tietê, projeto que não foi levado adiante. Na época, havia preocupação dos prefeitos com a legislação, que previa o fim dos lixões em todo o País até 2014, com risco de suspender financiamentos e repasse de recursos federais daqueles que não encontrassem uma solução para o seu lixo. Mas, ao constatar a incapacidade dos municípios de cumprir essas normas, a Câmara Federal informa que avalia a possibilidade de prorrogar o prazo para 2021.

Enquanto não se encontra uma solução, o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Lima, explica que a Prefeitura não tem planos de mudanças e deve continuar transportando o lixo para o aterro sanitário de Jambeiro, com gasto de R$ 2,5 milhões mensais aos cofres municipais. Desse total, R$ 600 mil são destinados ao transporte, o que representa R$ 7,2 milhões anuais apenas para os caminhões fazerem o deslocamento.

O vereador Mauro Araújo (PMDB), outro integrante da CEV, também alerta para o perigo de Mogi depender de outras cidades para fazer o despejo do lixo. “Se ocorrer qualquer tipo de problema que possa causar a interdição do aterro de Jambeiro, a opção será Caieiras, onde há outro aterro que recebe lixo de São Paulo, mais isso terá custo três vezes maior”, alerta.

Existem ainda comentários, não confirmados pela Cetesb, de que os proprietários da Pajoan, de Itaquaquecetuba, estariam negociando uma nova área na Região para implantação de um novo aterro sanitário, além de boatos de que o antigo pode ser reativado, o que na opinião dos políticos seria um “desastre” para o Alto Tietê, com risco de a Região ter que receber todo o lixo da Grande São Paulo.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), por sua vez, esclarece que a Pajoan ainda não formalizou o projeto de recuperação do antigo aterro sanitário junto à Agência Ambiental, porque o assunto está sub judice. Segundo o órgão ambiental, houve fiscalização no local, no último dia 20, quando ficou constatado que a área encontra-se interditada em cumprimento à liminar expedida pela Comarca de Itaquá, deferida a pedido do Ministério Público do Estado. "Durante a vistoria não foi constatada, pelos técnicos presentes, movimentação de caminhões ou pessoas, bem como não foi avistada a presença de aves", confirma em nota enviada à redação. (Colaborou Lucas Meloni)









Prefeitura quer ampliar a coleta seletiva em Mogi

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente informa que até junho, a Prefeitura pretende lançar uma nova campanha com foco na educação ambiental, dentro do programa “Recicla Mais Mogi”, a fim de intensificar a coleta seletiva para reduzir a quantidade de lixo produzido na Cidade.

O Recicla Mogi é responsável pela reciclagem de 600 toneladas de lixo por mês, ou 6% do total de 10 mil toneladas produzidas pelos mogianos. A Cidade está dividida em 12 regiões e, em cada uma delas, o caminhão do Recicla Mogi passa duas vezes por semana, recolhendo o material separado entre lixo seco e úmido. O Município conta com seis ecopontos e o Programa Cata-Tranqueira, que atende cada Bairro.

Quando o programa começou, em 2013, a Cidade reciclava apenas 0,5%. Hoje, o percentual atinge 0,6%. A meta é chegar a 20%. “Conseguimos manter esse percentual e estamos trabalhando para que ele tenha novos aumentos, mas sempre de forma consolidada, ou seja, avanços que reflitam a consciência da população”, comenta o secretário Daniel Lima, lembrando que nos países mais avançados do mundo, os índices de reciclagem são de 10% ou pouco mais.