Artigos

Heloisa A. Martinez

É o fim! O máximo da desmoralização.

Prova cabal, da incompetência, omissão, conivência, dessa, não menos bandida classe política, que anos a fio e a cada dia mais se proliferou nesse País.

Fica cada dia mais claro para o povo, diante dos escândalos de corrupção e o montante de dinheiro roubado, o porque de termos chegado a essa calamitosa situação em todas as áreas como, saúde, educação, segurança.

Problemas sociais, as desigualdades, baixos salários levam à corrupção, ao banditismo?

Não concordo.

Se assim fosse, não teríamos tantos altos assalariados, políticos, grandes empresários, juízes, desembargadores, advogados, nenhum destes vítimas de uma sociedade injusta, montando suas quadrilhas.

Tem muito pobre honesto, e ricos desonestos aos montes. Cada um escolhe o caminho a seguir e os que optam pela bandidagem, seja ela qual for, ainda que os colarinhos sejam brancos, precisam arcar com as consequências. Nosso sistema prisional está caótico?

Há quanto tempo, e onde está a novidade?

Quem são os que deveriam e não fizeram a lição de casa e únicos responsáveis por esse estado de coisas? Ter contraventores financiando as campanhas políticas, tem seu preço.









Fazer vistas grossas e se acomodar em leis que facilitam ao invés de coibir delitos, também.

Para ficar bem na fita em época de eleições e parecer que tudo está sob controle, governantes sentam-se para negociar com a bandidagem, tem um alto custo, custo esse que só recai sobre a sociedade, que paga inclusive, com a própria vida.

As prisões estão superlotadas, mas tem muitos aqui fora pra entrar.

Quando os quadrilheiros classe AA se desentendem e são descobertos, cabeças rolam, surgem as delações premiadas.

Quando são as de classe CC, também literalmente cabeças rolam, só que dessa vez, nos pátios dos presídios.

E no frigir dos ovos, nada os diferem. É preciso mais ação e menos hipocrisia.

Deixem que as facções se digladiarem. Ali não tem inocentes, falam todos a mesma língua. Fizeram suas escolhas. Se merecem.

Quem não merece nada disso e isso tudo, é a classe que realmente trabalha deste País.

Heloisa A. Martinez é empresária