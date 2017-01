Desigualdades nas aposentadorias

Cartas

Sobre as desigualdades regionais para a aposentadoria, parece que os estados sul/sudeste foram os vilões para o galopante déficit da Previdência! Nenhum comentário sobre previdência pública, que menos de 1 milhão de aposentados, tem déficit maior do que a aposentadoria privada que paga 25 milhões de benefícios. E o déficit entre a aposentadoria rural e urbana? Rural déficit de R$-91 bilhões. Urbana superávit de R$-5 bilhões. Alguém não anda contribuindo nessa história. O que vem saindo na mídia, mais parece matéria paga do governo que quer engabelar o trabalhador urbano, maior contribuinte. Antes de exigirem igualdade, precisam colocar para a população onde realmente tiveram início as desigualdades e por que. Fica difícil explicar para o cidadão que contribuiu com o teto máximo, e hoje recebe apenas 40% do que lhe seria devido.

Beatriz Campos

