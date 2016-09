Desfile dos 456 anos atrai milhares

Comentários (0) Cidades, QUADRO DESTAQUE Like

LUCAS MELONI

Há 55 anos em Mogi das Cruzes, a dona de casa Luci Amaral dos Santos, 64, nascida em Caçapava, no Vale do Paraíba, tem um ritual em todo 1º de setembro: acompanhar o desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário do local em que escolheu morar. O aposentado Luiz Antonio de Jesus, 74, natural daqui, também saiu de sua casa para, segundo ele, acompanhar um gesto de amor à Cidade em meio a momentos políticos e sociais tão conturbados. Interessados no público, candidatos à Câmara Municipal aproveitaram a quinta-feira de sol para conquistar apoio de eleitores.

Neste ano, Mogi completa 456 anos. Cresce na idade e ainda mais em população. Às vésperas do aniversário, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma estimativa populacional da cidade de 429.321 habitantes. Desde o Censo de 2010, quando eram 387.779 moradores, houve um acréscimo de 41.542 pessoas em seis anos.

Segundo a Prefeitura, 15 mil pessoas participaram dos festejos na manhã de ontem na Avenida Cívica, no Mogilar. Duas mil delas desfilaram. Entidades sociais, escolas e forças policiais participaram do evento.

Para quem acompanha o desfile há tanto tempo, cada edição tem algo diferente. “Sempre trago a minha família porque é algo que valoriza o ato de estar junto. Acho tudo isso lindo porque mostra a beleza da Cidade, a diferença do povo. Cheguei aqui pequena, vinda de Caçapava, e me sinto em casa”, afirmou Luci Amaral.

Luiz Antonio também acompanhou a programação e vê o desfile como um ato de respeito e amor à Mogi das Cruzes. “É o respeito à tradição, às raízes, à história da cidade. Isso é tão importante neste momento difícil pelo qual o país passa. Venho porque acredito no Brasil e nesta Cidade”, comentou.

O prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) foi homenageado por alunos da creche Nossa Senhora do Carmo e dos centros de educação infantil municipal Dr. Luiz Carlos Bacci e Márcia Luiza Alves dos Anjos, em Jundiapeba, com um quadro. Emocionado, ele agradeceu e tirou fotos com as crianças.

À imprensa, Bertaiolli, que encerra em dezembro oito anos na gestão da Prefeitura, fez uma análise do tempo no cargo e uma projeção de como será a Mogi das Cruzes com uma nova Lei de Zoneamento, recém-aprovada, e um Estudo de Impacto de Vizinhança, que norteará o crescimento local.

“O que tem sido muito marcante nestes últimos dias é a receptividade das pessoas. Me emociono quase todos os dias. Quando o Brasil inteiro se envergonha da sua classe política, quando o Brasil inteiro vive uma crise moral na política, as pessoas ofendem políticos nas ruas, nos restaurantes, em Mogi, aqui, as pessoas têm carinho. Posso sentir isso depois destes oito anos. Claro que ninguém é unanimidade, mas aqueles que aprovam têm sido de uma generosidade comigo porque sabem que gosto de ser prefeito. Mogi cresceu com qualidade de vida. As redes de educação e saúde são muito boas. O conjunto é muito bom. As próximas gestões precisam cuidar do crescimento de Mogi e tomar cuidado para que não haja inchaço. Todos os empreendimentos imobiliários, a partir de agora, precisam ser controlados, por isso está na Câmara o projeto do Estudo de Impacto de Vizinhança que determina que nenhum projeto, com mais de 300 unidades, sejam aprovados sem audiências públicas e compensação ambiental. A Câmara precisa votar isto de forma rápida. Isso é organizar o crescimento da Cidade”, disse.

Políticos na avenida

Ao contrário de anos anteriores, o camarote montado na Avenida Cívica ficou vazio por causa da restrição eleitoral que proíbe candidatos à eleição de participarem de eventos oficiais. Isso não impediu, entretanto, que pleiteantes à Câmara Municipal circulassem e distribuíssem panfletos e santinhos à população. A reportagem de O Diário encontrou por lá Inês Paz e Jorge Paz (ambos do PSOL), Fernando Muniz (Rede), Pablo Monteiro e Chico Bezerra (ambos do PSB), Vera Rainho (PR), Pedro Komura (PSDB) e Marco Soares (PRB). No dia de forte sol, todos queriam um lugar à sombra.





Forças policiais

O coronel Mauro Lopes, chefe do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM/12), ressaltou que o policiamento de Mogi requer atenção, sobretudo, nas divisas. “Pelo porte econômico da cidade e pelo crescimento nas regiões periféricas. Alguns vêm de fora, mas é nossa função proteger o município, com atenção especial às periferias, que demandam mais medidas sociais e infraestrutura”, observou.

O delegado seccional Marcos Batalha, chefe da Polícia Civil no Alto Tietê, afirmou que a instituição tem acompanhado o crescimento da cidade. “As ocorrências podem aumentar, mas o investimento na Polícia tem correspondido a esta proporção e há o trabalho estimulado de nossos agentes”, concluiu.

Evento estimula negócios e ajuda entidades

Estímulo ao comércio. É com este lema que a ExpoMogi 2016, a sétima edição do evento realizado pela Prefeitura e Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), foi aberta ontem, por volta do meio-dia, no espaço do Pró-Hiper, no Mogilar. A previsão dos organizadores é de que 100 mil pessoas passem pelo local até o próximo domingo e que uma infinidade de negócios sejam fechados, auxiliando as finanças de muitos estabelecimentos da Cidade.

Nos 3,5 mil metros quadrados (m²) da área estão 180 expositores. A praça de alimentação é cuidada por entidades assistenciais. O custo do evento foi de R$ 960 mil.

Para a presidente da ACMC, Tânia Fukusen Varjão, o evento marca uma grande oportunidade para comerciantes em tempos complexos como esses, em que a economia apresenta fragilidade. “O evento movimenta não apenas durante a feira. Os comerciantes fazem negócios posteriores proporcionados graças ao evento. Há a movimentação financeira indireta, que é vital para a saúde destes estabelecimentos comerciais. Há quem faça banner, cartaz e estrutura. São prestadores de serviços que também fazem a economia se aquecer”, analisou.

O prefeito Marco Bertaiolli, ex-presidente da ACMC, falou sobre a fortificação do comércio local e do evento em celebração aos 456 anos da terra desbravada pelo bandeirante Gaspar Vaz. “A ExpoMogi ajuda a divulgar este nosso variado comércio. São lojistas e produtores que expõem e vendem os seus produtos. Estamos calculando que cerca de 100 mil pessoas passem por aqui. A feira tem um potencial muito grande e tem crescido ano a ano”, disse.

Comerciantes falam sobre expectativas e experiências de anos anteriores. Fernando Sanchez Palencia faz paella (o tradicional prato espanhol a base de camarões) e apresenta números surpreendentes. “Num evento deste tipo, fazemos cinco tachos, em média, por dia. Cada tacho tem cerca de 50 quilos. Isso dá, aproximadamente, 80 pratos. Até o fim da feira, a meta é vender mil pratos”, comentou com a reportagem. Para preparar a delícia espanhola é necessário muito trabalho e tempo: demora 1h30, no mínimo, para ficar pronta.

Nivaldo Feital, gerente da SapatiK Sandálias, estima que cerca de 300 pares devem ser comercializados até o próximo domingo. Na loja, localizada na Avenida Japão, este tanto demoraria quase uma semana. “Tem sido satisfatório e neste primeiro dia já superamos as vendas do primeiro dia do ano passado. O preço de atacado que estamos praticando é o diferencial”, concluiu.