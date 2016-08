Desfile Cívico deve atrair duas mil pessoas

Comentários (0) Cidades Like

DANILO SANS

Cerca de 2 mil pessoas devem participar do desfile em comemoração ao aniversário de 456 anos de Mogi das Cruzes. O evento acontece nesta quinta-feira (1º), a partir das 9 horas, na Avenida Cívica, e antecede a abertura oficial da 7ª edição da ExpoMogi 2016.

O tema para o desfile deste ano é “Mogi das Cruzes faz a diferença” e tem como objetivo mostrar a grandeza do trabalho voluntário na Cidade, destacando alguns personagens que se doam para ajudar aos que necessitam.

A atração terá início com a parte militar, sendo aberto pelos atiradores do Tiro de Guerra. Em seguida, o Hino Nacional será tocado pela Banda da Polícia Militar e passarão pela Avenida Cívica os expedicionários mogianos, que defenderam o Brasil na 2ª Gerra Mundial, além dos representantes das polícias Civil, Militar, Ambiental e Rodoviária, bem como do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal.





O desfile cívico começa em seguida, com a passagem de alunos e representantes de diferentes instituições de ensino da Cidade. A Prefeitura não divulgou estimativa de público, mas disse que pelo menos 2 mil pessoas participarão diretamente das apresentações.

Entidades como Lions, Rotary, Escoteiros Ubirajara, Escoteiros Aruanã, Moto Clube Bodes do Asfalto, Fusca Clube de Mogi das Cruzes, Instituto Pró+Vida, Pastoral da Criança, diversas bandas de escolas estaduais e municipais, entre outras instituições da Cidade confirmaram presença.

ExpoMogi

Em sua sétima edição, a ExpoMogi começa hoje com mais atrações e horário ampliado, das 11 às 23 horas. Instalada na área do Pró-Hiper, no Mogilar, a estrutura terá atividades empresariais, além de atrações culturais e gastronômicas. Serão quatro dias de festa, com entrada franca.

Entre os destaques estão quatro shows musicais. O primeiro acontece hoje e levará ao palco a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, às 21 horas. Amanhã, quem se apresenta é a banda de rock NX Zero.

O principal show contratado para o aniversário da Cidade acontece no sábado, também às 21 horas, quando a dupla Victor & Leo se apresenta acompanhada da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, do Coral Canarinhos do Itapety e do Coral de Mil Vozes. Para fechar a programação, o cantor Moacyr Franco sobe ao palco às 20 horas, no domingo.

A festa ainda terá exposições de artesanato e artes, com a participação de mais de 100 artistas. Com expectativa de público de 25 mil pessoas por dia, a ExpoMogi terá reforço na segurança. Diariamente, serão 160 profissionais, entre policiais militares, guardas municipais e segurança privada, além de brigadistas, atiradores do Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito.