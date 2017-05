Desfile Casa da Amizade

Silene

Next Cice Muffo, na companhia de Sonia Maria Veneziani Ribeiro, mais uma vez apresentando o seu tradicional desfile de moda a convite da Casa da Amizade. (Foto: Elton Ishikawa)

Ciça e Bruna Rezende pela na Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Annita Dutra de Oliveira e Jeni Kuwajima prestigiaramm o concorrido chá festivo. (Foto: Elton Ishikawa)

Marise Siqueira, Glória Gantus e Solange Gantus de Souza foram conferir as sugestões para a próxima estação. (Foto: Elton Ishikawa)

Kelly Aoki, Monica Rodrigues e Mirella Malagoti entre as convidadas da tarde. (Foto: Elton Ishikawa)

Também por lá, as presenças de Lilian Ranieri, Fernanda Afonso, Olga Martins e Ana Maria Sosa de Marquez. (Foto: Elton Ishikawa)

Em São Paulo

No último domingo comemorei mais um ano de vida, em São Paulo, na boa companhia Márcia Baldarena Simões e dos amigos Débora e Carlos Lapique, que nos convidaram para assistir o espetáculo Les Misérables, no Teatro Renault, e para um descontraído jantar, regado a bons papos, no Restaurante Famiglia Mancini, para encerrar a noite. Aproveito a oportunidade, para agradecer também a todos, que de alguma forma se fizeram presentes tornando esse meu dia especialíssimo. Merci.

Rotary

O Rotary Club de Mogi das Cruzes, sob o comando do presidente Valdir Lopes, promove nesta quinta-feira, a sua reunião comemorativa do Dia do Expedicionário, que acontece a partir das 20h30, na Associação de Rotarianos. Na oportunidade, o clube recebe Milled Cury Anderi como convidado da noite.

Cine SESI

Em sua 10ª. edição do Cine SESI-SP no Mundo apresenta produções cinematográficas do Oriente Médio, representadas por oito filmes israelenses premiados, que mostram o cotidiano do único país de maioria judaica no mundo. Desta feita, o SESI Mogi das Cruzes estará exibindo a partir de hoje até o dia 29 de junho, os filmes da mostra A Vida em Israel, realizada em parceria com o Consulado Geral de Israel. Dentre eles, o mais premiado, “A Banda”, do diretor EranKorilin, que somou mais de 70 indicações e 46 conquistas, entre elas o Prêmio da Juventude no Festival de Cannes. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo www.sesisp.org.br/meu-sesi

