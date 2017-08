Desenvolvimento humano é o seu foco

Circuito

Formado em 2000 em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo (USP), o mogiano Nicolai Cursino viu sua carreira mudar completamente. As ciências exatas lhe interessavam, muito pela proximidade com o pai José Cursino dos Santos Filho, que era engenheiro e professor de matemática. Mas foi após uma fase de autoconhecimento que ele percebeu que sua missão estava mesmo em trabalhar com o desenvolvimento humano. Há dez anos fundou então a Iluminatta, uma escola de formação pessoal e também de transformação para o mundo corporativo.

Prestes a se formar, Nicolai chegou a dar aulas de matemática e física por menos de um ano em um cursinho. No terceiro ano da graduação deu uma pausa e morou na Espanha, França e Austrália. Ao retornar, concluiu o curso superior e começou a trabalhar na Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer). Apesar de ter entrado para o trabalho como engenheiro, não exercia de fato a profissão. Isso porque por lá liderou projetos internacionais, cuidando das relações com governos de diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Itália, França, Grécia, e Índia.

Ainda no mesmo emprego, em viagens para os Estados Unidos e para a Europa, deu início a alguns cursos. Por dois anos aprendeu sobre a formação em coaching, a Programação Neurolinguística (PNL), os Eneagramas, a Hipnose Ericksoniana e muitas outras coisas que lhe deram base a também o fizeram perceber que gostaria de trabalhar somente com isso. Mesmo estando muito bem na Embraer, em 2007 tomou coragem e pediu demissão. Assim surgiu a Iluminatta, que de início contava apenas com Nicolai, que era o responsável pela administração da empresa e também por ministrar todos os cursos e palestras.

Se lançando no mercado, Nicolai prestava serviços terceirizados. Era contratado por outros institutos, para que pudesse estar dentro de empresas dando seus cursos, por exemplo. Em 2009, quando já contava com o sócio João Luiz Cortez, o trabalho continuava sendo feito, mas desde então com a marca Iluminatta, o que acontece até hoje. Os treinamentos para lideranças ainda acontecem em grande escala na escola, que hoje – além de Nicolai e João Luiz – já conta com mais outros quatro consultores.

Mais de 40 cursos de formação são realizados em um ano pela Iluminatta. Para isso, os alunos vão a um retiro em Jundiaí, onde ficam por, no mínimo, quatro dias. A ideia é formar pessoas que tenham o desenvolvimento humano como uma missão de vida e que realmente queiram a autotransformação. Por isso, os interessados em ingressar, precisam atender a alguns pré-requisitos, abordados pelos consultores durante entrevistas.

Nicolai desenvolveu ainda outras formas de levar seu conhecimento. Referência no desenvolvimento de eneagramas, o mogiano é autor de “Eneagrama Para Líderes”, livro o maior número de vendas na área, que foi lançado em 2013 e agora sairá a versão em inglês. Já no próximo mês, Nicolai lançará ainda “Coach e Eneagrama” e também “O Anjo e o Líder”. O aplicativo para celular, que leva o mesmo nome da primeira publicação, já conta com 30 mil downloads.

A versão do livro em inglês é um início para a internacionalização da empresa que, mesmo já atendendo em países como Portugal, deve ganhar em breve aulas e um site em inglês. Outro plano futuro é a criação de outras unidades da Iluminatta, mas ainda sem nada certo, já que os responsáveis deverão ser pessoas de confiança, que atendam aos propósitos da escola. (Larissa Rodrigues)

Curto-Circuito

Viver em Mogi é… Estar perto daqueles que você ama por toda a vida









O melhor da Cidade é… A facilidade de ir e vir e a qualidade de vida

E o pior? Desequilíbrio em seu urbanismo, com falta de arte e beleza pelas ruas

Sinto saudade da… Minha infância no Clube de Campo, todo santo dia

Encontro paz de espírito… Perto das serras que rodeiam a cidade

Pra ver e ser visto… Clube de Campo e as casas dos amigos

Meu prato preferido é… Vegetariano e harmonizado, de preferência com um belo vinho e um bom bate-papo com minha esposa Tais

Livro de cabeceira… “Conversando com Deus 1, 2 e 3″ de Neale Donald Walsch

Peça campeã de uso do meu guarda-roupa? Camiseta básica

O que não tem preço? Família e espiritualidade





Uma boa pedida é… Fazer o que se ama

É proibido… Viver uma vida sem despertar, sem ser tudo o que se pode ser

A melhor festa é… Em algum sítio ao redor da Cidade, com rock and roll ao vivo

Convite irrecusável… Violão, música, família e amigos, perto da mata

O que tem 1001 utilidades? A força e a perseverança dentro de nós

Meu sonho de consumo é… Explorar Califórnia, Nova Zelândia e Austrália com meus pequenos Gael e Benicio, sem pressa, cidadezinha a cidadezinha

Qual foi o melhor espetáculo da minha vida? A coragem de seguir meu sonho e criar a minha escola, a Iluminatta Escola de Transformação

Cartão-postal da Cidade… Para mim, a Serra do Itapeti

O que falta na Cidade? Arte, Beleza e Cultura, mas está melhorando muito

Qual é a química da vida? Equilíbrio em tudo, com presença no coração

Deus me livre de… Não ouvir a Ele(a), em silêncio…