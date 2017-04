Desemprego e tecnologia

Cartas

Cada vez mais tenho certeza de que o desemprego não vai diminuir tão cedo, porque somos um País do Terceiro Mundo. Enquanto no Brasil estamos tentando aumentar a idade da aposentadoria, através de uma nova Previdência, os países do Primeiro Mundo, devido ao desemprego que a tecnologia está trazendo com a modernidade, governo como o da Suécia, paga um benefício mensal ($) ao povo, desde que entra na idade produtiva. O Brasil corre na contramão, pois desde o plano Collor, o desemprego vem avançando dia a dia.

A partir de 1991, cortaram a cabeça de quase todos os profissionais de nível superior (cabeças pensantes), formadores de opinião e de desenvolvimento tecnológico, de engenharia. Há 26 anos o Brasil só teve e continua tendo profissionais operacionais, que nada fizeram para o desenvolvimento tecnológico. Com isso, o maquinário ultrapassado só trouxe o sucateamento industrial, perdeu-se produtividade, qualidade e preços competitivos. Com isso, vieram o desemprego e o fechamento de empresas, situação esta que fez e continuará gerando o maior desemprego do Brasil.

Portanto, enquanto não modernizar seu polo industrial, baixar impostos (imposto único), desenvolver tecnologia que irá criar a abertura de novos empregos (registrados em carteira), redesenvolvimento das engenharias, não vai ter Previdência que dê conta de pagar aposentados. Muito menos de pagar os benefícios que a tecnologia irá trazer ao povo brasileiro com a modernidade. Hamilton Mourão Jr.

hamiltonmouraoj@gmail.com