Descuidos diários

Editorial

Postes danificados, gradis danificados ou entortadas para servir de passarela para os pedestres no Córrego dos Canudos e em outros mananciais, lixões clandestinos viciados encontrados em diversos pontos da Cidade. Precários, descuidados e inseguros, esses equipamentos e problemas públicos colocam em risco os cidadãos e elevam os custos com a zeladoria do Município.

Quanto mais tempo se demora para consertar um poste de iluminação retorcido após um acidente de trânsito, mais cara a conta financeira e social de uma avaria como essa.

Ferramentas de uso público – postes, gradis, cabos de fiação – estão permanecendo um tempo acima do aceitável sem manutenção e reposição.

O descompromisso dos responsáveis pela conservação dessas peças, quer seja o poder público municipal ou as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações e energia elétrica, chega a tal ponto que alguns desses itens se deterioram por completo, exigindo a reposição, o que custa ainda mais do que o conserto.

As fotografias publicadas em nossa edição de ontem flagram apenas alguns desses problemas. Mas, uma volta por algumas ruas e avenidas da Cidade basta para revelar a que ponto chegou a negligência dos órgãos fiscalizadores. Se é que estão sendo feitas, essas cobranças estão sendo desrespeitosamente desconsideradas. Ou a penalidade está leve demais ou a pressão pela manutenção da ordem não está ocorrendo.

Mais do que desvalorizar o cenário urbano, postes corroídos e pontes sem as proteções laterais colocam em risco a segurança de pedestres e moradores. Na mesma situação segue a proliferação dos lixões em pontos viciados, focos de insetos e animais peçonhentos e mau cheiro.

Esses descuidos com a Cidade elevam as contas públicas, pioram as condições de vida dos cidadãos, elevam os riscos de acidentes e do aparecimento de doenças extremamente prejudiciais para a saúde pública, como a dengue.

A culpa recai mais sobre o poder público, que cobra uma alta carga tributária para prover a Cidade de benefícios coletivos e tem pecado nessa prestação de contas e na criação de mecanismos que resolvam mais rapidamente esses problemas.

Também a população tem uma dura cota de responsabilidade nessa história: quem joga lixo em lixão clandestino está errado. Quem fecha os olhos a quem promove o vandalismo ou ajuda a entortar o gradil para improvisar uma perigosa passarela, idem.









A “cidade” precisa ser vista como uma construção de todos os seus moradores e representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário eleitos ou indicados para cuidar dela. Sem isso, ela flerta com o tortuoso caminho “das terras sem dono e sem lei”