Descuido perigoso

Editorial

Sem qualquer indicativo sobre a interdição do tráfego para caminhões na ponte da Estrada do Rio Abaixo, entre a Volta Fria e Jundiapeba, motoristas podem passar tranquilamente no precário acesso. Sem uma placa de sinalização, quem se lembra que, em 2012, a Prefeitura determinou a interdição aos veículos pesados por causa da precariedade da estrutura?

Apesar de a Prefeitura garantir que a manutenção da velha estrutura de madeira, as condições encontradas por usuários são as piores possíveis. O Diário mesmo constatou a passagem de um trator pelo local, considerado pela Prefeitura em estado adequado apenas para o recebimento de veículos leves.

A falta de atenção com aquele caminho atemoriza os moradores que precisam utilizar o acesso para entrar e sair do bairro. Tábuas soltas, pregos à vista e a envelhecida estrutura de ferro deixam os usuários inseguros. Com toda razão.

A Volta Fria passa por transformações e, como tem oferta de imóveis, tende a crescer ainda mais. Antes, o lugar tinha características extremamente rurais, com poucas propriedades ocupadas. Nas últimas duas décadas, no entanto, o lugarejo começou a receber mais famílias e moradores de chácaras e sítios, usados não apenas nos finais de semana. Mesmo com a estrada ruim, ponte perigosa, a localização é interessante. Próximo da Via Perimetral, o lugar atrai pessoas que gostam de viver em meio ao verde. Estima-se a existência de cerca de 600 moradores.

A precariedade da ponte que recebeu uma estrutura antiga, que havia sido usada na ponte do Rodeio, impede hoje um melhor uso da alternativa viária entre a Ponte Grande e Jundiapeba.

Uma linha de ônibus que atendia o bairro foi eliminada em 2012 com a interdição do acesso e penalizou principalmente o trabalhador, que passou a andar a pé ou de bicicleta.

Esse descuido com a Volta Fria é histórico e ratifica a ineficiência das políticas públicas destinadas às regiões periféricas.

Há muitas desigualdades no tratamento dado aos bairros centrais e aos da periferia, pouco frequentados. E ainda que se note muitas falhas na estrutura dos serviços públicos urbanos e dos equipamentos viários na área central, esse núcleo está um pouco mais representado por lideranças sociais políticas e consegue ser melhor tratado pela Prefeitura. Nesse ponto, a negligência e o descuido com a ponte da Volta Fria são exemplares. Desde os anos 2000, a pelo menos cada quatro, cinco meses, este jornal retrata os problemas do lugar, sem que soluções, de fato, apareçam.