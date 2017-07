Desconto no Refis!

Cartas

Quem teve ou tem empresa, sabe que principalmente em época de crise, quase sempre provocada por crises de gestão governamental, chega uma hora em que empresário ou paga o fornecedor para continuar rolando a empresa e sobreviva, ou paga impostos. A primeira alternativa é deixar os impostos por último, porque a falta do pagamento não coloca a empresa inadimplente no mercado, o maior empecilho para compra de matéria prima. Só que os juros correções e multas são tão altos que em determinado momento o empresário joga a toalha e deixa a empresa quebrar. Ainda bem que os congressistas acordaram e o novo Refis dará desconto de até 99% em multas e juros de dívidas das empresas. É a tal “anistia” que todo empresário espera para poder continuar trabalhando e gerando empregos. Provavelmente, até agora, será a principal alternativa do governo para que o país volte a gerar emprego. Empresário não é inimigo e sim parceiro!

Beatriz Campos

