Descompromisso

O presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, proclamou, durante o processo de impeachment para todos ouvirem, inclusive aos telespectadores da TV Senado e retransmissoras, que o “Senado Federal é um hospício”.

E tem razão a assertiva, pois a “Câmara Alta” do Congresso Nacional é composta por uma “elite” de “clãs políticas” onde 80% são homens brancos, diferentemente da população brasileira onde 54% são negros e 51% são mulheres.

No Senado Federal, 56% dos Senadores em exercício e com direito a “voto” para cassar um presidente da República são citados na justiça ou em Tribunais de Contas por suspeitas ou acusações que vão de “improbidade administrativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

Segundo o site da ONG – Transparência Brasil”, o PMDB tem 12 Senadores indiciados, o PSDB tem 7 Parlamentares, o PT tem 5, o PR tem 4, e outros tantos de vários partidos.

No site consta que muitos senadores carregam sobrenomes de peso e que 60% têm parentes na política e os “clãs” mais numerosos são os da família de Cássio Cunha Lima, com 5 parentes, do presidente do Senado, Renan Calheiros, com 4 parentes, e senador Jader Barbalho, com 3 parentes. Uma verdadeira “oligarquia”.

O mandato de um Senador da República é de oito anos, e pasmem, apesar de as eleições serem majoritárias, é possível sim, ser senador sem receber “nenhum voto”, por causa do sistema de “suplência”. Eles, “os biônicos”, hoje, representam 16% dos 81 Membros do Colegiado.

Dos 54 Senadores que foram eleitos em 2010 para um mandado de 08 anos, 20 deles acabaram deixando as suas funções em 2014 para concorrer à eleição de outros cargos.

Um dos nossos representantes paulistas, o senador José Serra, ao tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso passou o tempo todo como ministro da Saúde e agora, a pouquíssimo tempo de empossado, já é ministro das Relações Exteriores, e claro, sendo substituído por um “suplente” que atua com plenitude.

O Congresso Nacional influi nas Assembleias e estas nas Câmaras Municipais, e lá como cá, o “verbo” é o mesmo: descompromisso latente. Um teatro mambembe sem pantomimas.

José Arraes é presidente do ICATI (Instituto Cultural e Ambiental Alto Tietê)