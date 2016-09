Descentralizar é preciso

Comentários (0) Editorial Like

É interessante a descentralização das unidades do Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Crescer), com a abertura de seis endereços para o atendimento às pessoas interessadas em aprender ou atualizar os conhecimentos para atuação em setores como informática, beleza, alimentação e hotelaria.

Em funcionamento desde essa semana, as unidades de César de Souza e de Jundiapeba vão atender cidadãos, mais próximo de onde eles residem, melhorando o acesso a uma modalidade de ensino com grande poder de atração popular. Isso pode atrair ainda mais participantes. Muitas dos alunos são vítimas do desemprego e estão em busca de um meio informal e rápido de gerar renda, ou se capacitar profissionalmente para a disputa no mercado de trabalho.

Com os dois novos pontos, serão abertas cerca de 880 vagas. Os demais polos ofertaram em janeiro último 4.615 vagas. A boa procura comprova o êxito desse programa – neste ano, foram 24.229 inscrições – sendo que cada pessoa podia se candidatar a mais de um curso.





Essa ampliação exigirá do governo municipal, a manutenção da qualidade do ensino, com professores e temas de cursos de interesse e atualizados, segundo as necessidades do público consumidor dos serviços e produtos produzidos pelos alunos.

Há outro fator relevante na chegada das bandeiras do Crescer a dois extremos da Cidade. Esses projetos ampliam a presença do poder público nos dois vetores do crescimento urbano de Mogi das Cruzes.

Num futuro muito próximo, a disponibilidade de áreas para novas moradias e negócios em Jundiapeba e em César de Souza irá impactar ainda mais nas taxas de aumento populacional dessas regiões. Com mais habitantes, mais serviços públicos serão exigidos, nas áreas de saúde, educação, segurança, emprego, etc.

A ausência do poder público produz graves prejuízos ao desenvolvimento humano e social de um bairro e, por consequência, em todo o Município. Em áreas densamente ocupadas, esses reflexos comprometem ainda mais os índices de qualidade de vida.

O desenvolvimento é bem-vindo. Desde que ele seja rigorosamente acompanhado de políticas públicas focadas na sustentabilidade e na adoção de soluções para os problemas sociais decorrentes desse fenômeno.