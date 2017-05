Descarte de lâminas no Leon Feffer ainda espera solução

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Funcionárias do Parque Leon Feffer, na Vila São Francisco, em Braz Cubas, que são testemunhas do caso das lâminas de barbear encontradas espalhadas pelas areias do local, não reconheceram quatro suspeitos de terem praticado a ação. Desta forma, a investigação conduzida pelo delegado titular do 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, Jorge Luiz Neves Esteves, volta à estaca quase inicial, em busca de novos suspeitos. Investigadores tentaram usar imagens de circuitos de monitoramento próximos, mas não identificaram nada de anormal que resultasse em ajuda ao inquérito. Ainda não se sabe o que teria motivado o descarte de tanto material cortante no espaço de lazer.

O mistério teve início em agosto de 2016. Pela manhã, quando chegaram para trabalhar, os funcionários do local perceberam que, pelas areias do playground (área destinada às crianças), havia milhares de lâminas de barbear usadas. Ao todo, foram mais de 25 quilos de material recolhido pela Prefeitura, responsável pelo parque. Desde então, pouco se avançou na investigação. Quatro suspeitos foram analisados pela Justiça, entretanto, funcionárias/testemunhas não os reconheceram como possíveis autores da ação. A identidade dos suspeitos e das testemunhas foi mantida em sigilo.

“É importante destacar que a investigação não foi arquivada. Ela acontece. Ainda não houve um resultado positivo, mas nós teremos próximas etapas e a nossa intenção é chegar à autoria”, afirmou o delegado. Questionado por O Diário, ele não disse quais serão as próximas fases da investigação.

O jornal apurou que há possibilidade de que as testemunhas sejam ouvidas de novo. Há pouca esperança de que a revisão de imagens de câmeras de segurança de empresas próximas possa resultar em algum material circunstancial que contribua com a investigação. Na ocasião, o Parque Leon Feffer não contava com equipamentos de monitoramento eletrônico.

O que se sabe até agora é que as lâminas não foram descartadas, num primeiro momento, direto na areia. Quem o fez da primeira vez despejou o material em lixeiras no fundo do parque, num acesso à Rua David Bobrow. Alguém retirou as peças cortantes do lixo, jogou e as espalhou pelas areias das áreas de lazer do Leon Feffer. A limpeza do local durou dois dias.

A investigação não tem prazo para terminar. Depois de todo o ocorrido, a gestão passada, do ex-prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD), disse que tinha a intenção de colocar câmeras de segurança no local.