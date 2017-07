Artigos

Por que a corrupção tanto se expandiu no Brasil se os órgãos de controle do Estado ganharam sólidas estruturas e melhoraram seu desempenho? Por mais que a hipótese possa parecer absurda, uma das fontes do poder oculto é a própria Constituição de 88. Ao abrir o leque de direitos sociais e individuais, a Constituição construiu vigas com a argamassa da autonomia, das liberdades e das competências funcionais.

Estado liberal e Estado social tiveram de convergir na direção do Estado Democrático de Direito. Sob sua égide, o Poder Judiciário assumiu posição de relevo. Em razão dos buracos abertos na Constituição – não preenchidos por legislação infraconstitucional – o Poder Judiciário passou a realizar tarefas que caberiam ao Poder Legislativo.

O Ministério Público incorporou de maneira plena a missão de ser o guardião mor da sociedade. Nos últimos tempos, porém, sua atuação passou a ser questionada: o excesso de exposição pública, o açodamento e pressa em suas ações, certo toque de vaidade e uma dose de arrogância.

Já a Polícia Federal ganhou força como órgão encarregado de exercer a segurança pública para preservar a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Passou a agir em parceria com o Judiciário, mas abriu arestas com o MP. Outros aparelhos fazem apurações e controles, como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Corregedoria-Geral da União, além dos instrumentos do Parlamento.

A desarmonia se expande na esteira das disputas. A tríade descrita por Roger-Gérard Schwartzenberg mostra-se ativa: esse triângulo liga o poder político, alta administração e os grupos de negócios. Diz ele: “esses três universos cruzam-se cada vez mais, recortam-se, penetram-se”. Desenvolve-se uma simbiose. E a corrupção acaba se aproveitando desse estado de coisas.

Em paralelo, assiste-se ao declínio dos mecanismos clássicos da política: partidos sem doutrina, parlamento sem força, oposições sem projetos. A luz no fim do túnel deixa ver o despertar da democracia participativa, alimentada por novos polos de poder: grupos e movimentos organizados, entidades que passam a fazer pressão sobre os Poderes tradicionais. Sob essa radiografia, distinguem-se sinais, mesmo opacos, de esperança.

Gaudêncio Torquato é jornalista e professor titular da USP