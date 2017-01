Artigos

Diego Cápua

Nova gestão municipal, abre-se espaço para novos rumos aos mogianos, assim como moradores de outros municípios nos quais houve troca dos prefeitos. Algumas cidades da Região, é claro, necessitam de um choque de gestão a fim de sair da paralisia, além dos problemas financeiros que se espalham pelos mais diferentes entes federativos.

Não defendendo mas também não criticando, é claro que em Mogi não passamos por situações como a de Suzano ou Ferraz, nos quais há graves problemas a serem enfrentados pelas novas administrações, podendo se dizer que a administração que saiu, atendeu bem a cidade, trazendo desenvolvimento, sem solucionar todas as questões, mas sanando muitas indubitavelmente. Diante disto até pode surgir a dúvida se há um real desafio a nova administração, mas analisando com cuidado, talvez essa seja até mais desafiadora do que a das cidades problemáticas.

A primeira e mais clara questão é se trabalhar com um orçamento menor, o que por óbvio exige uma capacidade inventiva grande do novo administrador, o qual não pode deixar a cidade quebrar e também tem que finalizar projetos da administração anterior e ainda por em prática novos. A segunda é superar a administração anterior. Quem sucede uma má administração tem a facilidade de que mesmo fazendo pouco, ainda assim passa a sensação de evolução além de ter a possibilidade de justificar que não fez mais em virtude da herança recebida.

Aqui, certamente, não aceitaremos menos do que temos, e todos da cidade querem e torcem para que questões de saúde, segurança, educação e infraestrutura urbana tenham projetos executados de forma a promover a melhora do que é posto a nossa disposição. Não apenas isso, queremos ver como as finanças da cidade vão passar nesse momento de crise. Precisamos ter mudanças na gestão do dinheiro público, com a diminuição de servidores em cargos comissionados, uso inteligente dos equipamentos da administração. As contas hoje podem estar sob controle, mas por que não aumentar a economia de forma inteligente, aplicando mais em favor do povo? Por outro lado, aproveitando os equipamentos públicos de lazer, por que não cuidar melhor de parques como o Centenário e o Botyra (atrás da prefeitura) ou, ainda, colocando uma segurança, abrir o parque da cidade para que os Mogianos possam praticar esportes no local durante a noite? Aqui o desafio pode não ser a tirar a cidade da lama, mas certamente ele é difícil, pois em Mogi, a administração precisa ser diferente e melhor.

Diego Cápua é advogado