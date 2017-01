DER republica edital de duplicação da Mogi-Dutra

DESTAQUE

NATAN LIRA

O Departamento de Estradas de Rodagens (DER) republica nesta terça-feira (31) o edital de duplicação da Rodovia Mogi-Dutra (SP-88), no trecho entre Mogi e Arujá. O processo estava suspenso desde o início do mês, quando uma das empresas ingressou com pedido de interposição ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), que acatou o recurso e solicitou esclarecimentos ao órgão. Com a nova publicação, o recebimento e abertura das propostas de preço foram agendados para as 10 horas do dia 16 de junho deste ano, na sede do DER, em São Paulo.

Desde 2005, a obra é aguardada por motoristas que utilizam a rodovia porque, na época, o Estado entregou a duplicação da Rodovia até o km 32. Em 2014, o DER publicou edital para escolher a empresa que iria realizar a construção de mais uma pista no restante da via. Mas, em 2015, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) apresentou um plano de contingenciamento e revogou o processo alegando, também, a necessidade de atualização dos custos da obra.

Em setembro do ano passado, o DER reanimou os motoristas com a publicação de um novo processo. Mas, no começo deste mês, quando estava agendada a abertura dos envelopes, o TCE acatou pedido de interposição de uma das empresas que participavam do certame. O processo foi suspenso até que o órgão enviasse as explicações ao TCE. O Tribunal decidiu pela continuidade do trâmite, segundo o DER, mas o prazo precisou ser ampliado para que novas propostas possam ser entregues pelas empresas.

O edital poderá ser consultado pela internet, no site www.der.sp.gov.br e a versão completa está disponível no Atendimento ao Público Centralizado, na sede do órgão estadual, na Capital.

O projeto executivo de obras da SP-88 prevê a duplicação da pista com barreiras de concreto do km 32 ao km 39,4, implantação de dispositivos para acesso e retorno, construção de três passarelas, retificação de curva acentuada no km 36 e melhorias na sinalização. O investimento orçado está orçado em R$ 174 milhões.