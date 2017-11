DER inicia transferência do prédio da Polícia Rodoviária à Prefeitura de Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) confirmou nesta quinta-feira (9) que já deu início ao processo de transferência do imóvel da antiga base da Polícia Rodoviária de Jundiapeba à Prefeitura de Mogi das Cruzes. O órgão informa que vai promover a limpeza do terreno e designar equipes ao local nos próximos dias para efetuar a poda da vegetação. A fim de impedir novas invasões, também irá providenciar serviço de vigilância patrimonial para preservar o que restou do prédio, que está totalmente depredado e ocupado por usuários de drogas. O problema foi abordado no início desta semana em reportagem publicada por O Diário.

De acordo com o DER, as equipes de segurança permanecerão no local, “até que a formalização da cessão de uso à Prefeitura seja concluída”. No entanto, não divulgou os prazos de conclusão desse processo. A Administração Municipal já confirmou interesse em implantar equipamentos públicos no imóvel de 10 mil metros quadrados, inclusive alguns voltados à segurança.

As medidas anunciadas pelo DER devem conter a ação de marginais e usuários de drogas, que nesta semana conseguiram abrir um buraco no muro nos fundos da antiga base da Polícia Rodoviária para ter acesso ao local e levar os materiais sem chamar muita atenção dos moradores da região. Na tarde de anteontem, a Guarda Municipal flagrou um homem, de 43 anos, que estava furtando postes de ferro e parte do alambrado do local.

O suspeito já havia desmontado parte de um alambrado e retirado postes de ferro. Segundo relato do Boletim de Ocorrência registrado no 2º Distrito Policial, o homem contou que iria vender tudo para reciclagem. Os agentes da Guarda explicaram que chegaram ao local após denúncia anônima de uma pessoa que passou as características do suspeito que retirava materiais do local.

Os próprios policiais militares chamam atenção para a situação de abandono da antiga base, desde que foi desativada em 2013. O prédio está totalmente pichado, com vidros quebrados, sem a maioria dos materiais elétricos e hidráulicos. O mato alto também toma conta do espaço.