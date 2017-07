DER deve decidir em até 90 dias a empresa que vai duplicar a Mogi-Dutra

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A espera de mais de 10 anos de motoristas e pedestres da Região que circulam pela Mogi-Dutra (SP-088) ganhou um novo capítulo na manhã de ontem e pode ter um desfecho em até quatro meses. Isso porque foram abertos os envelopes com as propostas de empresas que participam do processo de licitação a fim duplicar a rodovia no trecho entre Mogi das Cruzes a Arujá. A sessão pública terminou com o recebimento de 18 propostas de empresas e consórcios interessados no empreendimento, que possui lote único. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estima um prazo de 90 a 120 dias para a conclusão desta análise e iniciar as obras ainda este ano.

A partir de agora, todas as propostas de preço e documentação recebidas passarão por análise técnica do DER. O resultado final será convalidado pelo Banco Mundial, por meio do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). A empresa que oferecer o melhor preço e atender a todos os requisitos do edital será declarada vencedora. O valor referencial total das obras, que representa o máximo que o DER aceitaria pagar pelo serviço, foi estimado em R$ 181 milhões. Com o desconto obtido, o valor total caiu para R$ 121,9 milhões, gerando uma expectativa de economia da ordem de R$ 59 milhões. Se esta diferença for confirmada no final da licitação, o recurso será investido na melhoria de outros trechos rodoviários do estado de São Paulo.

As obras de modernização da SP-088 serão realizadas do km 32 ao km 39,45, no entroncamento com a Rodovia Alberto Hinoto (SP-056), próximo à Presidente Dutra (BR-116). A duplicação será realizada com a implantação de barreiras de concreto, fato que viabilizará a segregação das pistas. O projeto executivo prevê ainda a construção de viadutos para acesso e retorno, implantação de três passarelas, retificação da geometria de uma curva acentuada no km 36 e a revitalização completa da sinalização.

A obra promoverá a duplicação do trecho remanescente da SP-088 com pista simples entre a Rodovia Ayrton Senna (SP-070) e a Via Dutra (BR116). Com a conclusão dos serviços, todo o trecho inicial da rodovia até Mogi das Cruzes, aproximadamente 17,5 quilômetros, terá maior capacidade de tráfego.