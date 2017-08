DER aguarda TCE para dar continuidade à licitação da balança na Mogi-Guararema

QUADRO DESTAQUE

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) aguarda parecer do Tribunal de Contas do Estado a fim de dar andamento ao processo licitatório para definir a nova empresa que prestará os serviços de operação do Posto de Pesagem do km 67 da Rodovia Mogi-Guararema (SP-66), com funcionamento 24 horas e responsável pela fiscalização dos caminhões que passam pelo acesso. Apenas entre janeiro e julho deste ano foram fiscalizados 26.953 veículos de carga e autuados 284 no local.

Ainda, segundo nota enviada na noite de terça-feira pela Assessoria de Imprensa do órgão – que por motivos técnicos não foi recebida no e-mail de O Diário até fechamento da edição de ontem -, “o edital da licitação foi publicado no último dia 9 de maio no Diário Oficial, ou seja, em tempo hábil para retomada dos serviços. Mas em 12 de junho, um dos participantes do certame entrou com representação contra o edital.

O DER esclarece ainda que os funcionários do posto de pesagem não integram o quadro de funcionários diretos do Departamento e sim de uma empresa que presta serviços ao Estado”, trouxe a nota, referindo-se aos 28 funcionários do Posto de Pesagem que novamente cumprem aviso prévio, desta vez até o dia 15 de setembro, e temem o fechamento da unidade.

Atualmente, a empresa Vetec Engenharia é responsável pela prestação de serviços, sendo que o contrato já foi renovado no passado. Em uma das vezes, inclusive, em caráter emergencial, para que não houvesse a suspensão da fiscalização aos veículos pesados, já que por dia cerca de 300 caminhões circulam pelo acesso, que passou a contar com o posto há 18 anos.