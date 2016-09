DER abrirá licitação para balança da Mogi-Guararema

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

LUCAS MELONI

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP) afirma que haverá processo de licitação para contratar uma empresa responsável por operar a balança existente no km 67 da Rodovia Mogi-Guararema (SP-66). Além de lá, outras rodovias que cruzam o Alto Tietê contarão com o equipamento.

O Diário questionou a assessoria de imprensa do Governo do Estado que respondeu por meio do DER. “O Departamento destaca que o processo licitatório em andamento prevê, além da operação dos postos de pesagem já existentes no km 67 da SP066, a implantação de novo posto de pesagem na SP-98 e na SP-88. Detalhes sobre a localização dos postos e prazos serão possíveis apenas com a conclusão da licitação”, trouxe a nota.





A empresa terceirizada responsável pelo funcionamento do equipamento, a Vetec Engenharia Ltda, não conseguiu renovar o contrato com o Estado. O serviço segue funcionando até o dia 15 deste mês.

A principal preocupação com o fim da operação da balança é o desrespeito ao limite de peso dos caminhões. O aceitável, segundo o estabelecido pelo DER, são 23 toneladas. O receio em relação ao abuso se justifica porque vários motoristas, na vã esperança de escapar dos pedágios da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), tentam fazer a viagem pela SP-66. O problema é que os caminhões têm toneladas e mais toneladas de cargas.