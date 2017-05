Deputado se “esquece” dos viadutos de Mogi

Informação

Chega a ser surpreendente a notícia divulgada nas últimas horas pelo deputado federal Márcio Alvino (PR). Segundo sua assessoria, o parlamentar – devidamente acompanhado pelos prefeitos Rodrigo Ashiuchi (PR), de Suzano; Gian Lopes (PR), de Poá; e Mamoru Nakashima (PSDB), de Itaquaquecetuba – esteve reunido, em Brasília, com o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Sérgio Lobo. Na audiência, foram reivindicadas quatro “transposições férreas”, também conhecidas como viadutos, para aquelas cidades. O de Suzano deverá interligar a Avenida Senador Roberto Simonsen com a Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66); o de Poá para ser construído ao lado da Passagem de Nível Trancredo Neves, no Centro, interligando as faces Norte e Sul do Município; enquanto em Itaquaquecetuba, a passagem deverá ligar as Avenidas Brasil e Fernando Vasconcelos Rossi. Aproveitando o clima amistoso do encontro, Mamoru ainda pediu mais um viaduto para o seu Município. O que chama atenção em tudo isso é o fato de o deputado, atualmente presidente da Frente Parlamentar Mista de Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana da Câmara Federal não ter feito qualquer referência aos dois viadutos para Mogi das Cruzes, há tempos aguardando uma definição do Governo Federal. Alvino foi, até algum tempo, um ferrenho defensor das duas obras de arte a serem implantadas na Vila Industrial (Avenida Cavalheiro Nami Jafet) e Jundiapeba (junto à Avenida Guilherme Giorgi). No entanto, depois de algumas tentativas junto a ministros dos Transportes vinculados a seu partido, parece ter jogado a toalha em relação às obras para Mogi. Da mesma maneira que seu antecessor, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, que apesar de ter força para indicar nomes do PR para o Ministério, também parece ter se esquecido das obras que ele chegou a apadrinhar, quando ainda estava na Câmara Federal. E enquanto a Cidade é mantida à deriva, os mogianos continuam enfrentando a terrível troca de trens em Guaianazes, nas viagens para São Paulo. Para que o Expresso Leste chegue a Mogi em todos os seus horários e a baldeação seja eliminada, os dois viadutos são imprescindíveis.

Lançamento

A Construtora G2, de Suzano está lançando o Villagio Veneza, a ser construído na Avenida Laurindo Pereira, no Distrito de Jundiapeba. Serão 120 apartamentos de 49 m² cada, com dois dormitórios e varanda, mais área comum, com salão de festas, playground e salão de jogos. A obra tem previsão de ser concluída no final do próximo ano. As vendas já vêm sendo feitas.

Simplificando

“Política Simples” é o nome do programa que o vereador mogiano, Caio Cunha (PV), lançou, esta semana, em seu canal oficial no YouTube (youtube.com/CaioCunha), com objetivo de oferecer informações sobre temas da atualidade ligados às áreas social e política. A reforma da Previdência Social é o primeiro deles e o vereador promete encarar o desafio de apresentá-los de maneira leve e descontraída, mas sem emitir juízo de valor sobre os assuntos, renovados a cada 15 dias, às quintas.

Hora de votar

Se quiser vencer o Prêmio Governador do Estado na categoria “Territórios Culturais”, a direção do Casarão da Mariquinha terá de mobilizar seus simpatizantes para que votem no centro de cultura mogiano, via internet. Em São Paulo, concorrentes diretos do nosso Casarão estão se valendo de propagandas em trens, metrôs e pontos de ônibus para divulgar os respectivos endereços para votação.

Lei da Sujeira

O vereador Antonio Lino (PSD) se mostrou tranquilo em relação às possíveis mudanças na Lei Mogi Mais Viva. Ele assegurou que sua proposta é para alteração em pontos específicos, que serão submetidos aos idealizadores da legislação que continuam cuidando de seu cumprimento junto à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

Cotidiano



Frase

Rodrigo Kuntz é um engenheiro brilhante, que desenvolveu os drones mais sofisticados do mundo.

Michael Bannon, diretor-executivo da Drone USA, sobre o profissional mogiano indicado como novo diretor e acionista da empresa com sede em Nova York