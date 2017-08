Deputado representa contra CPTM no MP

Informação

O deputado estadual José Américo (PT) protocolou, no início desta semana, uma representação contra a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) junto ao Ministério Público do Estado. O parlamentar chama a atenção para o grande número de graves acidentes que vêm ocorrendo com muita frequência nos trens, trilhos e estações da empresa. Tomando como base o amplo noticiário a respeito dos problemas verificados junto às várias linhas operadas pela empresa estatal, o deputado traça um quadro preocupante da atual situação. Entre as informações por ele coletadas está o fato de, no período de um ano, mil pessoas terem caído no espaço existente entre as plataformas e as composições ferroviárias. Muitas delas eram crianças, como o menino Daniel, de 5 anos, filho da auxiliar de cozinha Larissa Fernandes, que acabou escorregando entre a plataforma e um trem de subúrbio, na estação de Calmon Viana, em Poá, no momento em que pretendiam embarcar em direção a São Paulo. Não fosse a ajuda dos demais passageiros, que mantiveram as portas da composição abertas, impedindo que ela se movimentasse, as consequências da queda do garoto poderiam ser imprevisíveis. No documento encaminhado ao procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Gianpaolo Poggio Smanio, o parlamentar pede que sejam apuradas as possíveis irregularidades, ilegalidades e improbidades cometidas pela CPTM, responsabilizando por isso a direção da empresa. O deputado cita problemas em cada uma das linhas que servem à Grande São Paulo. Na linha 11, Coral, por exemplo, ele aponta que desde 2015, os dormentes entre as estações Corinthians Itaquera e Tatuapé perderam a estabilidade e a troca não foi efetuada por falta de peças de reposição. José Américo diz que tem visitado pessoalmente as estações e viajado nos trens da CPTM e o que tem visto não lhe agrada nem um pouco. “Primeiramente, pude constatar que o serviço não é prestado de maneira condizente, mas além disso constatei o perigo iminente de vida que todos os usuários da CPTM sofrem”, diz ele, cobrando uma série de providências do MP para responsabilizar a estatal e obrigá-la a sanar de vez todos os problemas.

De olho

A situação em que se encontram antigos troféus conquistados no passado pela Fanfarra do Colégio Washington Luís de Mogi está preocupando o vereador Otto Flôres de Rezende (PSD). O material estaria se deteriorando por falta de cuidados especiais com sua guarda. Otto promete mobilizar antigos integrantes do grupo musical para garantir sua preservação.

NBA Store

Rede internacional de lojas da mais importante liga de basquete norte-americana, a NBA Store está inaugurando uma loja no Mogi Shopping e outra em Campinas, antes mesmo da Capital, o que deverá acontecer apenas no próximo ano. Os acordos de licenciamento são de cinco anos, podendo ser renovados, O conceito das lojas é o mesmo da primeira instalada no País, no Barra Shopping, do Rio. Além da venda de produtos, a loja de Mogi poderá receber eventos e possui tabela, telão e videogames.

Crowdfunding

O desenhista mogiano Danilo Scarpa acaba de lançar, no site Catarse, uma campanha de arrecadação de fundos para ajudá-lo no lançamento da sua Revista Mulata/Mangue. A publicação terá charges, cartuns, tiras, caricaturas e pinturas. E, no verso, a história de Mangue, o herói mendigo, que rouba água para seus amigos da rua e que recebe uma iluminação que poderá salvar toda a humanidade e o universo. Danilo tem motivos para festejar. Além da revista, ele recebeu, sábado último, troféu de Menção Honrosa por uma charge premiada no Salão de Humor de Piracicaba.

Com Doria

O prefeito de Mogi, Marcus Melo (PSDB), é aguardado, hoje à tarde, no Auditório Brookfield, em Alphaville, no Município de Barueri, para participar do Fórum Gestão Municipal de Impacto, promovido pelo Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo. O evento deve reunir cerca de 30 prefeitos paulistas para um debate sobre políticas públicas municipais que vêm dando resultado em suas cidades. O encontro será aberto pelo vice-governador Márcio França (PSB) e encerrado pelo prefeito paulistano, João Doria Júnior (PSDB).

Cotidiano



Frase

Uma comissão consiste de uma reunião de pessoas importantes que, sozinhas, não podem fazer nada, mas que, juntas, decidem que nada pode ser feito.

Fred Allen (1894-1956), apresentador de rádio e famoso comediante dos Estados Unidos