Deputado Luiz Gondim vai pedir Centro de Hemodiálise para Mogi e Região

SILVIA CHIMELLO

O deputado estadual Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD) vai solicitar ao Governo do Estado que providencie a instalação de um novo Centro Especializado em Hemodiálise e Diálise Peritoneal, com apoio de psicólogo, nutricionista e assistente social para atender pacientes de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. O parlamentar informou que irá tratar do assunto diretamente com o secretário de Estado da Saúde, David Uip, durante reunião de hoje à tarde com membros da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para prestação de contas da Pasta que dirige.

Segundo Gondim, esse é um assunto urgente para a Região que enfrenta um déficit no atendimento. Atualmente, o tratamento de hemodiálise é feito nas duas unidades do Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes e Suzano, que juntas recebem 555 pacientes. Tem ainda o serviço no Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, com capacidade para mais 250. Mas, mesmo assim, há informações de que cerca de 480 pacientes dos municípios do Alto Tietê são encaminhados para tratamento em São Paulo e em outras cidades próximas.

“O paciente tem que fazer a diálise três vezes por semana de qualquer jeito, senão a pessoa morre. Não existe outra opção. Não podemos deixar que a situação agrave-se ainda mais. Temos que minimizar a dor, preservar a qualidade de vida e cobrar uma posição dos órgãos responsáveis”, destaca Gondim.

O pedido para incluir o assunto na pauta foi feito na semana passada, quando o deputado mostrou a reportagem publicada por O Diário dando conta do corte no repasse de verba para a instituição. Só no mês de março, as unidades de Mogi e Suzano deixaram de receber mais de R$ 110 mil. O Ministério repassa R$ 194,00 por sessão de hemodiálise, mas o valor não cobre o custo, que está perto dos R$ 300,00.

“Há uma crise na saúde, que reflete a crise que vivemos atualmente. Estamos trabalhando nesta Comissão (Saúde) para que as soluções apareçam”, afirma o deputado Cezinha de Madureira, que preside a Pasta na Assembleia.