Deputado da Região quer mudar escolha de ministros

O deputado federal do Alto Tietê, Roberto de Lucena (PV-SP), quer alterar o sistema de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje considerado uma ação entre amigos envolvendo apenas o presidente da República e o Senado. Por meio de uma proposta de emenda constitucional, o parlamentar sugere a criação de uma câmera mista no âmbito do Congresso Nacional, que deverá contar com a participação de senadores e também de deputados federais. À maioria absoluta desse grupo (metade mais um dos membros) caberá aprovar a escolha do novo ministro. Além de ter notável saber jurídico e reputação ilibada, o candidato deve ser escolhido dentre magistrados, promotores, defensores públicos, e advogados públicos e privados, com mais de dez anos de carreira jurídica. Os nomes deverão ser indicados por meio de uma lista quíntupla elaborada pelo STF e enviada à comissão mista. Em sessão secreta, a comissão irá escolher três nomes e enviá-los para que o presidente da República escolha apenas um, no prazo máximo de 90 dias. Detalhe: segundo a proposta de Lucena, os candidatos não podem filiação ou relação de afinidade partidária, nem terem prestado serviços advocatícios, de consultoria ou de assessoria jurídica de qualquer natureza a agentes ou partidos políticos, ou a pessoas físicas ou jurídica a eles coadunados, por pelo menos dez anos. “É fundamental para a independência do órgão supremo da Justiça, a necessidade de isenção para o exercício do cargo público”, garante Lucena.

Família unida

Pela primeira vez, em suas campanhas, o vereador Antonio Lino da Silva (PSD) está contando com uma importante ajuda: a do tio e ex-vereador Tarcísio Damásio da Silva, antigo chefe político do Distrito de Braz Cubas. Em disputas anteriores, a família geralmente cindia pelo fato de Marcos Damásio (PR), filho de Tarcísio, sempre estar concorrendo com Lino a uma vaga na Câmara. Dessa vez, todos se uniram em torno do candidato à reeleição.

Xarás

Dona Celeste Parteira, conhecida cabo eleitoral do Bairro Jardim Universo, ofereceu um almoço em sua casa, no último sábado, ao prefeito Marco Bertaiolli (PSD) e acompanhantes. Com isso reuniu três políticos com prenomes quase idênticos: Marco (Bertaiolli), Marcos (Damásio), deputado estadual, e Marcus (Melo), candidato a prefeito, pelo PSDB. Por lá, também já passaram, em diferentes épocas, Waldemar Costa Filho, Padre Melo e Junji Abe.





Doações

A informação é oficial. Dos R$ 177.550,01 arrecadados pela campanha do prefeiturável Marcus Melo, a maior parcela saiu do bolso de seu vice, Juliano Abe (PSD): R$ 96.850,00. O partido garantiu à dobradinha R$ 28.700,00, Regina Leda Rieger Pascon doou R$ 10 mil. Do bolso do candidato majoritário saíram até agora apenas R$ 4 mil.

Previsão

O desalento de muitos eleitores, manifestado perante candidatos que os procuraram para pedir votos, é um indicativo quase certo de que haverá um verdadeiro festival de votos em branco ou nulos, no pleito de outubro. Muitos candidatos têm ouvido cobras e lagartos sobre a política e políticos, por conta do que vem acontecendo no País, durante os últimos tempos.

Cotidiano



Frase

O que eu mais faço é discutir a relação.

Michel Temer (PMDB), presidente da República, sobre o trabalho para manter a base aliada no Congresso unida, por meio de negociações