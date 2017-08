Deodato fechada

Cartas

Faltou melhor relacionamento entre a Prefeitura de Mogi e comerciantes da área central da Cidade, no momento em que se decidiu pelo fechamento definitivo da passagem de nível da Rua Dr. Deodato Wertheimer. Uma medida como essa precisaria ter sido melhor discutida com os usuários daquele trecho da Cidade para evitar que eles fossem pegos de surpresa com uma medida radical como esta. Fechar sob o pretexto de algumas obras e depois manter o local interditado em definitivo, decididamente, não foi uma boa estratégia da administração municipal. Agora, diante da gritaria generalizada do comércio, vai se abrir o diálogo. Um tanto tarde, é verdade.

Maria de Lourdes Oliveira

Mogi das Cruzes, Centro