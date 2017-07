Demora da Cetesb pode atrasar obras do Corredor Leste-Oeste

QUADRO DESTAQUE

A demora na liberação de licenças ambientais analisadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) poderá determinar o atraso na entrega das obras do Corredor Leste-Oeste, que fará a ligação de Mogi das Cruzes com o Rodoanel Leste, entre a Vila Industrial e Jundiapeba. O projeto chegou a 24% do cronograma de execução. Os trabalhos foram iniciados pela Prefeitura em abril de 2016, com execução prevista de 18 meses, prazo que termina em outubro deste ano.

Segundo o secretário municipal de Obras, Walter Zago, a única pendência para o prosseguimento dos serviços, na Avenida das Orquídeas, são as licenças prévia (LP) e a Prévia de Instalação (LPI).

As obras compreendem nove quilômetros, desde a Vila São Francisco até a divisa com Suzano. Essa fase da Avenida das Orquídeas é a mais complexa porque envolve a construção de uma nova avenida, Braz Cubas, a partir da Avenida David Bobrow, até Jundiapeba.

Para a execução desta fase será necessário construir uma ponte sobre o Rio Jundiaí e outras intervenções ambientais em todo o trecho, que dependem da aprovação da documentação pela emissão das licenças. Ao ser questionado, o órgão informou que irá fazer os levantamentos e dar um parecer sobre os prazos nesta terça-feira.

A primeira fase do projeto, que consistiu na recuperação da Avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, entre as avenidas Cavalheiro Nami Jafet e Valentina de Mello Freire Borenstein, foi entregue no dezembro do ano passado. O acesso é usado para o transporte e escoamento de cargas para as empresas instaladas na Vila São Francisco. Está sendo construída, ainda, uma faixa de retorno no local, para oferecer mais segurança aos motoristas que estão na Namie Jafet e querem acessar a Tenente Onofre (veja matéria).

A segunda etapa consiste no alargamento da Avenida Guilherme Georgi, entre os rios Jundiaí e Taiaçupeba. A via possui dispositivos de segurança, como sinalização de solo e retornos. Falta apenas a construção da ponte sobre o Rio Taiaçupeba.

O Corredor Leste-Oeste será uma nova ligação com o Rodoanel e também uma alternativa à SP-66. O projeto prevê pistas com 10 metros de largura cada uma, corredor exclusivo para ônibus no canteiro central, ciclovia e calçada para a circulação de pedestres.

Novo dispositivo

Deverá ser concluído até setembro um novo dispositivo de trânsito, que está sendo construído próximo ao encontro das avenidas Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar e Cavalheiro Nami Jafet, na Vila São Francisco. No local está sendo instalada uma nova faixa para oferecer mais segurança aos motoristas na hora de fazer o retorno sentido Distrito de Braz Cubas.









A obra faz parte do projeto do novo Corredor Leste-Oeste, que interligará as cidades de Mogi das Cruzes e Suzano. Integrado pelas avenidas Tenente Onofre, Orquídeas e Guilherme Giorgi , os serviços estão orçados em R$ 88.575.76,00.

De acordo com o secretário municipal de Obras. Walter Zago, a partir desse novo dispositivo será obrigatório para os motoristas que seguem pela Namie Jaffet sentido Via Perimetral acessar a Tenente Onofre. “Essa é uma forma de disciplinar o fluxo de veículo naquele ponto, onde existe um ‘engasgo’, que atrapalha o trânsito e aumenta o risco de acidentes. A obra vai garantir o retorno seguro de veículos naquele trecho”.

A obra prevê ainda outras melhorias nas ruas, com a troca de guias e novas placas de sinalização. Naquela região, funcionam várias fábricas, o que determina um grande movimentação de caminhões para cargas e descargas de mercadorias.

O Corredor Leste-Oeste está sendo feitas em várias frentes de trabalho, que atuam na Vila Industrial, na construção da ponte sobre o Rio Taiaçupeba e a construção das pistas da Guilherme Giorgi.