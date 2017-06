Delegado avalia avanço das drogas no Alto Tietê

DESTAQUE

A chegada do Primeiro Comando da Capital (PCC), principal facção criminosa a agir dentro e fora dos presídios de São Paulo e em outros 21 estados brasileiros, às cidades menores do Alto Tietê e o alto poder de dependência do crack ajudam a explicar, na opinião do delegado Deodato Rodrigues Leite, titular da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise), sediada em Mogi das Cruzes, o avanço da droga pela Região. Para tentar rastrear a entrada da pasta base de coca – que pode ser transformada em cloridrato (cocaína) ou em crack -, a Polícia Civil decidiu apostar em três frentes: a prevenção (com orientações e palestras a escolas e grupos da sociedade civil organizada), a repressão aos pontos de venda de droga (chamadas de biqueiras) e a inteligência para rastrear ligações entre os gerentes do tráfico. O conjunto de medidas faz com que a cada mês, em média, sejam feitas mais de 30 prisões de traficantes. “Deixamos de focar apenas nos pequenos traficantes, a nossa intenção é chegar aos grandes, aqueles que trazem para cá”, comentou em entrevista a O Diário. O delegado fala também sobre o surgimento das cracolândias, a necessidade de iniciativas que envolvam grupos de saúde e assistência social para atender a dependentes químicos e os meios de transporte utilizados pelas quadrilhas para trazer os entorpecentes aos municípios da região. Confira a entrevista completa a seguir.

É possível saber a dimensão do crack hoje no Alto Tietê?

É algo complicado porque o que se observa é um consumo crescente. Infelizmente, a gente pode analisar que, por mais que haja um combate, o crack se dissemina. As pessoas que são dependentes dele acabam fazendo de tudo para ter acesso à droga. No outro extremo há as pessoas que vivem de fazer comércio da droga. A luta é como aparar grama, tem que fazer para não deixar crescer.

O preço baixo do crack acaba por ser o principal fator para o avanço dele?

Não é pelo preço, apesar de o crack ser relativamente barato, mas a maconha e o pino de cocaína têm preços baixos também. Acho que disseminou com mais velocidade porque o usuário, que precisa de tratamento, precisa cada vez mais da droga e o poder destrutivo do crack é maior. Ela é a pior de todas. Por ter se popularizado, acaba aumentando a movimentação do tráfico.

Qual droga é a mais consumida na atualidade?

Com certeza, o crack e a cocaína. A maconha já foi bastante procurada, mas isso ficou lá atrás.

A Polícia Civil tem identificado regiões de venda e consumo intensos de crack em Mogi das Cruzes e Região?

O que a gente tem feito é um trabalho que ataca três frentes específicas. A primeira delas é a de prevenção. A gente traz escolas, entidades de classe e grupos da sociedade para mostrar o que é a droga. Não há ilusão. É o que a droga faz. A gente mostra como a droga afeta as pessoas. Por mais que se previna, é impossível impedir a traficância. É aí que entra a repressão, a segunda frente. Todos os dias os policiais da Dise combatem as biqueiras, que são as lojinhas do tráfico. As denúncias chegam e os policiais são direcionados para as campanas (em alerta, observando os suspeitos). Quando identificados, os traficantes são presos. Por média, a gente nunca faz menos de 30 prisões. No geral, é uma, pelo menos, por dia. Em uma operação, a gente já chegou a fazer 23 prisões em 24 horas. O problema é que o tráfico substitui as peças retiradas (pessoas presas) com muita facilidade. O desemprego e a falta de escolaridade contribuem para que as pessoas entrem na função de “vapor” (a pessoa que vende a droga na biqueira). Em Itaquaquecetuba, na divisa com Mogi, certa vez, nós prendemos um rapaz, dias depois, a namorada dele, e logo depois, a mãe da garota, sogra dele. Os três agiam no mesmo lugar. Questionada, a mãe da jovem explicou que os três tinham parentesco. Ela disse “doutor, a gente tem que trabalhar”. Não tem jeito, todo dia a gente precisa ir lá e prender, além de espantar aqueles que vão lá para consumir. A terceira ação, que é a principal, é a inteligência. Em abril, a Dise fez uma grande operação com base em interceptações telefônicas. Foram meses de escuta. Mais de 30 mandados de busca e apreensão, na Zona Norte de São Paulo, foram cumpridos. Várias pessoas foram presas. Desta forma, nós conseguimos tirar parte das pessoas que vendem porque a droga não chega a Mogi na forma como é vendida. A droga é enviada ou alguém daqui vai buscar lá fora, os chamados kits. Ela é refinada, preparada aqui. É assim que se pega quem alimenta o tráfico de drogas.

O senhor falou das escutas telefônicas. Os personagens interceptados trocam muito de telefone para despistar a polícia?

É algo demorado porque essas pessoas trocam de telefone e de carro. Tem casos em que nós estamos ouvindo há um certo tempo e de uma hora para outra ele para de gerar gravação. Passam dois, três dias sem usar o telefone. Óbvio que o cara, por uma questão de precaução, consegue outro chip para continuar as negociações. Na última operação, nós interceptamos 38 linhas. Até hoje ainda estamos transcrevendo os áudios dessas gravações. Há um mapeamento interessante a partir desta observação feita das interceptações dos “sintonias” (representantes do PCC) em diálogo com a facção. É uma coisa de gato e rato. Eles falam entre si e de outros, a partir disso a gente vai identificando cada um deles. Investigação demanda comprometimento e determinação.

O PCC já tem ramificações em todas as cidades do Alto Tietê? Por que o foco pelas cidades menores?

Em quase todas. A ida a essas cidades menores é porque lá há pessoas mais simples, na zona rural, que não se importam com a movimentação de carro ou com a entrada e saída constante em imóveis afastados. Diferente de uma cidade grande em que uma movimentação muitas vezes repetida chama a atenção de um universo maior de pessoas. Em Biritiba Mirim, num sítio, por exemplo, a gente apreendeu 30 quilos de cocaína, já embalada para venda (em eppendorfs) e na forma ainda a ser “batizada” (referência à pasta que ainda receberá os ingredientes químicos para tornar a droga no cloridrato ou na pedra de crack). Além disso, há lugares em que fuzis foram escondidos numa obra que não levantava suspeita alguma. O PCC tem ramificações, sim, só que há aquelas pessoas que dizem que são do PCC, mas não são.

Por que elas dizem ser o que não são?

Quais as características das áreas com pontos de venda de drogas?

As biqueiras são pontos interessantes. Elas têm um fluxo de pessoas muito grande. Regra geral, quando um policial investiga um lugar desses encontra-se duas ou três pessoas paradas num local em que não há comércio ou qualquer outra coisa onde haveria, numa situação normal, alguma concentração de gente. É uma característica interessante. Você percebe que o cidadão tem atitudes ariscas. Não é o comportamento semelhante ao de alguém à espera do ônibus no ponto. Ele teme a aproximação da polícia. É normal que esta pessoa não fique com grande quantidade de droga para que, caso preso seja, não acarrete em prisão porque ele alega que aquilo era para consumo e nem haja perda financeira.

Como a droga entra em Mogi e Região?

Ela é trazida pelos traficantes ou alguns daqui vão buscá-la em São Paulo. Mogi e Alto Tietê são pontos receptores da droga, não é um local de entreposto, ela não sai daqui para outro lugar. O entorpecente vem, na maioria das vezes, das zonas leste e norte da Capital por via terrestre: estradas e trem.

Na opinião do senhor, o que precisa ser feito para combater este avanço do crack?

É uma junção de fatores. Uma delas é a destruição familiar, que é algo muito visto por aí, como o caso de Andreas von Richthofen (cujos pais foram mortos a mando da irmã e foi parar na Cracolândia, em São Paulo). É complicado porque nem todas as famílias têm o aparato para atender aos dependentes químicos. Quantas podem pagar uma clínica? Aliado a isso você tem uma legislação de combate às drogas até severa, mas você não pode ver a situação apenas pelo crime do tráfico. Há um contexto. O juiz é um aplicador da lei, mas as leis têm várias brechas. Parece meio que utopia, porém, precisa chegar um momento de união de forças para definir ações. Vamos tratar o dependente aqui, vamos direcionar os presos por tráfico ali e montar uma rede que não deixe escapar nada de forma a buscar uma solução para este contexto. Isso daí demanda, claro, participação das polícias, de secretarias de Saúde e de Assistência Social.