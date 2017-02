Delegacia Eletrônica agiliza boletins de ocorrência no Alto Tietê

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A falta de efetivo como delegados escrivães e investigadores ajuda a retardar e muito o atendimento ao público nos plantões das delegacias de Polícia de Mogi das Cruzes e cidades vizinhas. O problema aumenta, considerando o crescimento da população, que se depara com a deficiência da estrutura.

Para escapar desta situação, causa de muitos transtornos à comunidade e policiais, o interessado em registrar Boletim de Ocorrência podem fazê-lo via internet. Existe uma Delegacia Eletrônica, onde a pessoa pode elaborar o seu Boletim Eletrônico.

A orientação ontem foi do delegado Argentino da Silva Coqueiro, titular do Distrito Central, em Mogi das Cruzes. “Não se pode registrar o Boletim Eletrônico só em casos que dependem de requisição de exames de corpo de delito realizados pelo Instituto Médico Legal, ou então, de exames periciais da Polícia Científica como acontecem, por exemplo, nos acidentes com vítimas feridas”.

Para dirimir qualquer dúvida ou já elaborar o Boletim Eletrônico basta acessar o site www.policiacivil.sp.gov.br , onde haverá todas as informações para levar adiante a queixa policial.

“Já é uma regra. Todos os dias, os boletins eletrônicos são impressos e destinados ao delegado titular, que fará o despacho normal, como ocorre com os boletins registrados nas delegacias, portanto, o público pode ficar tranquilo nesse sentido, pois o Boletim Eletrônico tanto pode dar origem a um inquérito policial como ser enviado às devidas investigações”, afirma o delegado Argentino Coqueiro.

A Delegacia Eletrônica foi criada em 4 de fevereiro de 2000 e a meta é registrar alguns tipos de boletins de ocorrência. (Veja o quadro).

De acordo com a divulgação feita no site da Polícia Civil, “as investigações sobre crimes registrados em boletins eletrônicos são realizadas pelas delegacias de polícia das áreas ou municípios, onde ocorreram os fatos”.

O serviço está disponível apenas para o Estado de São Paulo. A Delegacia Eletrônica adverte que autores de falsidade ideológica e falsa comunicação de crime serão punidos. O telefone de contato da unidade é 3311-3882.

Ocorrências possíveis via Delegacia Eletrônica









Roubo/Furto de veículo

Roubo/Furto/Perda de Obj/Doc

Ameaça

Injúria/Calúnia/Difamação

Acidente de Trânsito. Sem vítima

Desaparecimento de pessoa

Encontro de pessoa

Complemento de Boletim

Acompanhamento

DEPA – Proteção Animal