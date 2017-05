Delação premiada

Cartas

Todas as gravações feitas por Joesley Batista, do Grupo JBS, foram sim muito importantes para realmente sabermos da podridão da nossa política no Brasil. As gravações mostraram que o nosso presidente está envolvido nas maracutaias que vêm acontecendo há muito tempo, e as delações dos gerentes também indicaram que o senador Aécio Neves e aliados dele estão envolvidos nas propinas dadas pela Friboi.

Mas os irmãos donos da Friboi fizeram todo este estardalhaço e foram passear na Quinta Avenida, em Nova York?

Será que o Ministério Público não avaliou o assustador crescimento da empresa durante o governo do PT? No mínimo, os irmãos deveriam estar, como muitos delatores, na cadeia, ou com tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar.

Está na hora de o MP passar um pente fino nos empréstimos do BNDES para a Friboi, pois o crescimento da companhia foi estrondoso e precisa ser investigado.

Quem paga propinas, mesmo sendo delator, também é criminoso, pois levou vantagens em alguma obra ou empréstimos feitos com juros mais baixos.

Está na hora de passarmos a limpo todas as maracutaias feitas pelo BNDES e colocar os diretores, presidente do banco e os irmãos na cadeia, que é onde eles deveriam estar, juntos com Cunha, Marcelo, Cabral e etc.

Antonio Leme Filho

