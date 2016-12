Degustação Offer Importados

Silene

Previous

Next O anfitrião da noite Ricardo Baldarena, ao lado do enólogo e consultor Carlos Giacometti, e Andréia Gonzalez, na última degustação de vinhos do ano da Offer Importados. (Foto: Elton Ishikawa)

Márcia Baldarena Simões e Emilia Severino entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Rosangela, Davi e Rafael Albuquerque clicados pelo Espaço Gourmet Offer. (Foto: Elton Ishikawa)

Ana Elisa e José Luiz Pena foram conferir os diversos rótulos apresentados. (Foto: Elton Ishikawa)

Marcos Vinícius Assis, Flávia Siqueira e Antonio Siqueira degustaram os vinhos harmonizados com jantar preparado pelo Chef Gabriel Grinberg. (Foto: Elton Ishikawa)

Marcos e Tina Andriolo, Ana Siqueira e José Roberto Martins também presentes ao encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Mostra

O artista plástico Heraldo Duarte inaugura nesta quinta-feira, a sua mostra individual “Arte que é Arte Embeleza toda Parte”, que poderá ser conferida das 10 às 21 horas, até o próximo dia 27, no espaço da Bomboniere Fezzattto, na Ruça Cabo Diogo Oliver, 228. Por lá estarão expostas cerca de 30 obras com temas variados e coloridos no estilo “Naif”.

Audição

Em cartaz nesta quinta-feira no Centro Cultural, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, a apresentação do show “O Melhor da Vida” – Audição Anual da Síntese Arte e Cultura que está marcado para ás 20 horas. Ingressos na bilheteria.

Clima de Festa

Faltam quatro dias para o Natal e para curtir em grande estilo o clima de festa, é hora de enfeitar a casa com motivos natalinos, como botas, velas e árvore, nas tradicionais cores vermelho, verde e dourado. Para complementar, não pode faltar uma guirlanda na porta de entrada, que além de decorativa, é também sinônimo de sorte e boas vindas aos visitantes.









Rolex

Para compor os looks de festa, e não perder a hora na agitada agenda de fim de ano, além de jóias poderosas vale apostar também num belo relógio. Os modelos menores e mais delicados são a tendência da vez, como o Lady-Datejust 28, da Rolex. Disponível em versões de ouro amarelo, rosa e platina, ele aparece com várias opções de cores de mostrador, como chocolate, azul e lilás.

Aniversários (22)

Sandra Rodrigues de Oliveira, Fátima Cursino dos Santos, Ari Ariza de Oliveira, Ygor de Maio Stilhano, Alessandro do Prado Nicolau, João Oliveira Vaz