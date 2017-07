Definidos os campeões do 19º Corujinha

Esportes

Definidos os campeões da 19ª edição do Torneio Corujinha, na manhã do último sábado, na Arena do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). Na categoria 8 a 10 anos, o Head Studio/Reart derrotou o Ceoot Ortopedia, por 6 a 2, e levou o troféu. Enzo Moreti (Ceoot Ortopedia), com 11 gols, foi o artilheiro. Andrey Parras (Head Studio/Reart), com 8 gols sofridos, o goleiro menos vazado.

Na categoria 11 a 13 anos, o Claudir/Art Screen foi cmapeão ao vencer, por 3 a 1, o Grupo Destaque. A artilharia do ficou com Bruno Abib (Claudir/Art Screen), com 15 tentos. O melhor goleiro foi Enzo Beber (Claudir/Art Screen) com 11 gols sofridos.

Já o duelo da classe 14 a 16 anos foi decidido nos pênaltis e o Hune ADV/Reart derrotou o Imot, por 2 a 1, após o empate em 4 a 4 no tempo normal. Do Hune ADV/Reart, Kenny Eiji, com 16 gols, foi o artilheiro. Os campeões ainda tiveram a defesa menos vazada -18 gols.