Definida empresa que vai reformar o PAC de Mogi

Informação

A PS Engenharia Construção e Comércio Ltda foi a empresa vencedora da tomada de preços aberta pela Prefeitura de Mogi para executar a reestruturação do setor de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), localizado no térreo do edifício sede do Executivo. O layout do setor de atendimento do Poupatempo deverá servir como modelo para o PAC de Mogi, no processo de reforma que será iniciado nas próximas semanas, devendo ser concluído no prazo de 90 dias, sem que os trabalhos no local sejam interrompidos. O projeto já elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento prevê a reorganização dos serviços prestados aos cidadãos, com objetivo de modernizá-los e tornar o atendimento ainda mais rápido e eficiente. O local ficará livre das atuais divisórias e receberá uma completa reestruturação de toda parte elétrica, assim como novos pisos elevados, tornando o espaço mais funcional, segundo o secretário Cláudio de Faria Rodrigues, de Planejamento, que destaca ainda o sistema de recepção aos usuários. O PAC do térreo da Prefeitura foi implantado durante a administração do ex-prefeito Junji Abe (PSD), recebeu adequações especiais durante os mandatos de Marco Bertaiolli (PSD) e chega a uma completa modernização no início do governo de Marcus Melo (PSDB), como parte do programa de modernização do prédio do Executivo, realizado com recursos do Governo Federal, financiados via BNDES, mais a contrapartida municipal. A obra do PAC está orçada em R$ 317.776,30. A empresa vencedora da licitação por meio de tomada de preços, a PS Engenharia, de Suzano, tem know how no trabalho. Afinal, foi ela quem executou os trabalhos de reforma no prédio da Prefeitura e também venceu a concorrência para construção do prédio da Secretaria Municipal de Educação, na esquina da Rua Olegário Paiva e Avenida Narciso Yague Guimarães, no Bairro do Shangai.

Confusão

A total falta de organização voltou a marcar a entrevista coletiva de Geraldo Alckmin (PSDB), durante visita, ontem, ao Hospital Luzia de Pinho Melo. Espremidos numa diminuta sala, em meio a funcionários, curiosos e políticos desesperados por aparecer ao lado do governador, os repórteres de jornais, rádios e televisão, assim como fotógrafos e cinegrafistas, sequer conseguiam se aproximar do entrevistado para ouvir suas respostas. Com a confusão, muitas perguntas acabaram não sendo feitas e o político deixou de dar satisfação à população da Região sobre temas de real interesse.

Apoio

O convênio firmado entre a Câmara de Mogi e a Associação das Televisões e Rádios Legislativas (Astral) deve pôr fim às intermináveis reprises das sessões legislativas na TV Câmara local. O acordo permite que a emissora mogiana utilize programas produzidos por outras congêneres, com temas como literatura, entrevistas e documentários.

Marketing

O vereador Claudio Miyake (PSDB) está se saindo um marqueteiro de primeira: ontem, nas redes sociais, ele aparecia ao lado de Geraldo Alckmin (PSDB) que, num vídeo, enaltecia o seu trabalho e a posse, pela terceira vez, como presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp). Aliás, a solenidade acontece hoje, às 20 horas, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do próprio governador.

Ser mãe

O renomado Laílson Santos é o autor de fotografias de mães mogianas e seus filhos que estarão expostas, a partir de hoje, no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. A exposição “A honra de ser mãe”, com abertura às 19 horas, foi organizada por Rose Odashima, do coletivo #Juntas Somos Mais. Entre outras mães retratadas, Regina Glycia, com o ator e humorista Nelson Freitas, da Globo; Nádia Bacci, com o apresentador Luiz Bacci; Tereza Stilhano, com o restauranteur Valdir Stilhano; e Elza Zerbinatto com o estilista José Vitor Zerbinatto.

Cotidiano



Frase

Dá para ter esperança, sempre com o pé no chão e o olhar no horizonte.

Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ex-presidente da República, em artigo onde afirma que é possível para o País sair da atual crise econômica