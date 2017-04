Definição do rival do Mogi é adiada e pode sair até 3ª

Esportes

A equipe do Mogi/Helbor, no mínimo, terá que esperar até amanhã ou, no máximo, até a próxima terça-feira para conhecer o adversário da etapa quartas de final da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). Após duas derrotas consecutivas, o Campo Mourão reagiu e levou para o Paraná a partida número quatro do playoff da fase oitavas de final com o Vitória.

O time baiano vencia a série por dois jogos, mas caiu diante do rival na noite de anteontem, por 81 a 72, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, na Bahia. Agora o time paranaense terá a chance de igualar a disputa no pega de amanhã, às 11 horas, Ginásio Berin Carolo.

Os integrantes do elenco mogiano e até torcedores poderão acompanhar a partida, que terá transmissão ao vivo dos canais SporTV. Tudo porque o vencedor desta série vai encarar o Mogi na briga por uma vaga na semifinal do campeonato nacional.

Como já saiu do Paraná com uma vitória (85 a 63) na abertura do playoff, o Vitória terá nova chance para fechar a série em 3 a 1. Caso o time baiano sofra outro revés, o quinto e decisivo duelo volta para a Bahia, em duelo programado para as 21h30 da próxima terça-feira.

Enquanto aguarda o rival, o time mogiano completa hoje o 13º dia sem um jogo oficial. A última atividade do time foi diante do Franca, na derrota por 82 a 78, na rodada final da etapa de classificação.

Neste período, a comissão técnica do Mogi dosa os treinamentos – alta intensidade, mais leves ou descanso (folgas) – e o pessoal da retaguarda atua para recuperar os jogadores que estavam contundidos. (G.L.)