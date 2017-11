Deficit de vagas nas casas de acolhimento de Mogi deve aumentar em 2018

QUADRO DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Se o total de 120 vagas destinadas ao acolhimento de crianças e adolescentes já não são o suficiente para atender a demanda de Mogi das Cruzes, a situação deverá ser ainda pior no próximo ano. Isso porque a Casa Renovação, Obede Edom e Associação São Lourenço deverão fechar as portas, por falta de condições para se manter. Não bastasse a queda do número para 60 – cada instituição tem a permissão de receber no máximo até 20 jovens -, outros locais podem estar ameaçados, como é o caso da Associação Beneficente de Renovação e Assistência a Criança (Abrac), que deverá começar o próximo ano com uma dívida de até R$ 35 mil.

“Financeiramente falando está complicado para todos os serviços de acolhimento. Para nós também existe a possibilidade de encerrar as atividades. Sem verba não conseguimos pagar os funcionários e todo mundo tem contas a pagar, não dá para trabalhar de graça”, contou Tailise Mota, que além de ser coordenadora da Abrac é também membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mogi das Cruzes (CMDCA).

Em 2009, novas normas foram estipuladas segundo as Orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Desde então, o piso salarial do educador social foi para R$ 1.590. “Este valor é bem diferente do que era praticando nas instituições. Podemos dizer que chegou a aumentar entre 20% e 40% para algumas delas. Isso faz com que falte dinheiro e que gere a dívida”, explicou Tailise.

Ela acredita que somente com uma ajuda maior das autoridades a situação poderia mudar para melhor. “Desde 2013 que a Prefeitura diz que vai contratar uma empresa que faça um estudo e um diagnóstico real dos gastos do serviço, mas isso nunca acontece. Essa alteração no repasse é necessária, porque essa problemática é responsabilidade do Município e não apenas da sociedade civil”, reiterou a coordenadora.

Caso as três entidades sejam realmente fechadas, as crianças não poderão ser transferidas para as remanescentes, já que em cada uma delas as 20 vagas já foram preenchidas.